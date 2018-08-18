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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10043100441004510046

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:14

  Hella написав:Большое спасибо, я все прочитала. Похоже, загвоздка может быть со внесением в реестр, если использовать старый план квартиры. Но я поговорю с исполнителем.
Если кому интересно, на сегодня такие расценки: 1124,42 за техпаспорт ( с выездом на место инженера и т.д.)
плюс 265,33 за информацию о владельцах.
Это если хотите получить документы за месяц. Если за три дня - цена удваивается.
Я выбрала месяц, быстро все равно не получается, да и дешевле ).
З.Ы. Папа был прописан со мной. Я даже не знаю, прописан ли кто-то в той однокомнатной квартире. Нотариуса интересуют только владельцы.

Ви знаєте, що ви можете отримати тільки 1/6 квартири коли все робити по закону? Що внук може зайняти місце померлого батька, та отримати його долю спадщини?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:57

  барабашов написав:По теме - техпаспорт 2008года, жёлтый конечно, зарубили осенью прошлой, и ободрали, когда в карантин в конце октября делали новый, как липку. Никаких там 700грн и не фигурировало. Как бы не 7000 с внесением в базу новый стоил, а то и 300уе.

Это если кухня в жилое помещение не перенесена или лоджия не присоединена.
Электронный реестр сделал подобные шалости очень дорогими при продаже.
Отсюда бесплатный совет на много денег - Внимательно смотрите, что нарисовано в техпаспорте и что реально покупаете.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 23:01

  Reket написав:Уважаемые эксперты, подскажите, какие сейчас актуальные комиссии за услуги риелторов при продаже недвижимости?
Хочу прелесть выставить, наверное пришло время.

Время и способ продажи подобраны окуительно.
Вы из какого заповедника?
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