Hella написав:

Большое спасибо, я все прочитала. Похоже, загвоздка может быть со внесением в реестр, если использовать старый план квартиры. Но я поговорю с исполнителем.Если кому интересно, на сегодня такие расценки: 1124,42 за техпаспорт ( с выездом на место инженера и т.д.)плюс 265,33 за информацию о владельцах.Это если хотите получить документы за месяц. Если за три дня - цена удваивается.Я выбрала месяц, быстро все равно не получается, да и дешевле ).З.Ы. Папа был прописан со мной. Я даже не знаю, прописан ли кто-то в той однокомнатной квартире. Нотариуса интересуют только владельцы.