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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лип, 2022 22:14
Hella написав:
Большое спасибо, я все прочитала. Похоже, загвоздка может быть со внесением в реестр, если использовать старый план квартиры. Но я поговорю с исполнителем.
Если кому интересно, на сегодня такие расценки: 1124,42 за техпаспорт ( с выездом на место инженера и т.д.)
плюс 265,33 за информацию о владельцах.
Это если хотите получить документы за месяц. Если за три дня - цена удваивается.
Я выбрала месяц, быстро все равно не получается, да и дешевле ).
З.Ы. Папа был прописан со мной. Я даже не знаю, прописан ли кто-то в той однокомнатной квартире. Нотариуса интересуют только владельцы.
Ви знаєте, що ви можете отримати тільки 1/6 квартири коли все робити по закону? Що внук може зайняти місце померлого батька, та отримати його долю спадщини?
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Vlad442
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Додано: Вів 05 лип, 2022 22:57
барабашов написав:
По теме - техпаспорт 2008года, жёлтый конечно, зарубили осенью прошлой, и ободрали, когда в карантин в конце октября делали новый, как липку. Никаких там 700грн и не фигурировало. Как бы не 7000 с внесением в базу новый стоил, а то и 300уе.
Это если кухня в жилое помещение не перенесена или лоджия не присоединена.
Электронный реестр сделал подобные шалости очень дорогими при продаже.
Отсюда бесплатный совет на много денег - Внимательно смотрите, что нарисовано в техпаспорте и что реально покупаете.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 23:01
Reket написав:
Уважаемые эксперты, подскажите, какие сейчас актуальные комиссии за услуги риелторов при продаже недвижимости?
Хочу прелесть выставить, наверное пришло время.
Время и способ продажи подобраны окуительно.
Вы из какого заповедника?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 00:33
UA написав: Reket написав:
Уважаемые эксперты, подскажите, какие сейчас актуальные комиссии за услуги риелторов при продаже недвижимости?
Хочу прелесть выставить, наверное пришло время.
Время и способ продажи подобраны окуительно.
Вы из какого заповедника?
Наверное, из того-же что и Эйр. К нему очередь с дракой у подъезда за 500 куе в предположительном эпицентре ядерного взрыва.
Но "два звонка уже было".
Предполагаю, что один с Кирилловской 103, а второй - из военкомата.
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rjkz
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Додано: Сер 06 лип, 2022 01:08
rjkz написав: UA написав: Reket написав:
Уважаемые эксперты, подскажите, какие сейчас актуальные комиссии за услуги риелторов при продаже недвижимости?
Хочу прелесть выставить, наверное пришло время.
Время и способ продажи подобраны окуительно.
Вы из какого заповедника?
Наверное, из того-же что и Эйр. К нему очередь с дракой у подъезда за 500 куе в предположительном эпицентре ядерного взрыва.
Но "два звонка уже было".
Предполагаю, что один с Кирилловской 103, а второй - из военкомата.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 03:03
flysoulfly я думаю, каждому дана жизнь, чтоб заработать свое и не ругаться))) с родней. В моей семье проблемой будет, кто из наследников захочет заниматься этой хуетой в принципе
Востаннє редагувалось vikapavl
в Сер 06 лип, 2022 03:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 03:07
барабашов а я марку купила 1 эдишн, 200 эвро) продам через 10 лет за миллион))))
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Додано: Сер 06 лип, 2022 04:55
Vlad442 написав: Reket написав:
Уважаемые эксперты, подскажите, какие сейчас актуальные комиссии за услуги риелторов при продаже недвижимости?
Хочу прелесть выставить, наверное пришло время.
Навіщо вам ці дармоїди? Купуєте окрему сімку, даєте оголошення на ОЛХ, може рекламуєте - це дуже корисно.
Коли продаєте самі, можете продать за 105 тис, коли через посередника, то покупець більше 105 не дасть, тобто 100 вам, 5 ріелтору. За що? За те, що він дав безоплатне оголошення? Показувати квартиру ви ж будете самі, чи її будуть показувати через раз.
Насправді ріелтори дуже гальмують продаж.
Невже ви розраховуєте, що зараз, під час війни хтось щось буде купувати?
За півціни, за третину ціни в хорошому місці - можуть купити. В Києві.
Там де війна йде, нічого не куплять взагалі.
В Києві оренда ширпотреба впала вдвічі в доларах. Значить, і ціни продаж повинні впасти вдвічі.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 07:43
Reket написав:
Уважаемые эксперты, подскажите, какие сейчас актуальные комиссии за услуги риелторов при продаже недвижимости?
Хочу прелесть выставить, наверное пришло время.
Не продавайте через риелторов. Это саранча. У нас в стране нет риелторов. А те, кто себя ими называет, сами не понимают,
что оно. Кидайте обьяву сами.
А лучше сдайте и подождите.
Сдаётся отлично
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Додано: Сер 06 лип, 2022 07:47
Мне тут позвонили из Львова застройщик. Дай риелтора в Киеве, во Львове продать ничего не можем.
Ищут покупателей в Киеве для недвиги Львова.
Интересно, да?
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