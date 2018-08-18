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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:20
beee написав:
Мне тут позвонили из Львова застройщик. Дай риелтора в Киеве, во Львове продать ничего не можем.
Ищут покупателей в Киеве для недвиги Львова.
Интересно, да?
Ні, зовсім не цікаво.
Схоже на засланого козачка.
Frant написав:
Для КРЖН погана ознака - з гілки пропали всі клоуни, які раніше рекламували новобуди.
схоже, окремі циркачі з,являються знову.
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