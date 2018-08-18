"...И тем, что никогда не были в колхозе, что-то не верится,
а те, что живут в нем, жутко ругаются и матерно кроют Голливуд." ©
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:47
"...И тем, что никогда не были в колхозе, что-то не верится,
а те, что живут в нем, жутко ругаются и матерно кроют Голливуд." ©
Додано: Сер 06 лип, 2022 09:28
Спасибо.
Нет, я единственная наследница. Усыновленный ребенок двенадцать лет даже не звонил, папа обиделся и в завещании специальной строкой с пунктом закона лишил его наследства.
Когда я писала текст, думала, что все ясно изложила ). Но все ясно было только в моей голове, вопросы "из зала" помогли понять недоработку ).
Додано: Сер 06 лип, 2022 09:42
Ну всё. Щас пойдёт дело. 750млрд. Это ж её шутки.
А вы ноете, денег нет
250 миллионов м2 вон собирается шмыгаль строить
Додано: Сер 06 лип, 2022 09:47
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