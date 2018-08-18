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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10044100451004610047

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:47

  vikapavl написав:flysoulfly я думаю, каждому дана жизнь, чтоб заработать свое и не ругаться))) с родней. В моей семье проблемой будет, кто из наследников захочет заниматься этой хуетой в принципе


"...И тем, что никогда не были в колхозе, что-то не верится,
а те, что живут в нем, жутко ругаются и матерно кроют Голливуд." ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:28

  Vlad442 написав:Ви знаєте, що ви можете отримати тільки 1/6 квартири коли все робити по закону? Що внук може зайняти місце померлого батька, та отримати його долю спадщини?


Спасибо.
Нет, я единственная наследница. Усыновленный ребенок двенадцать лет даже не звонил, папа обиделся и в завещании специальной строкой с пунктом закона лишил его наследства.

Когда я писала текст, думала, что все ясно изложила ). Но все ясно было только в моей голове, вопросы "из зала" помогли понять недоработку ).
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:42

Ну всё. Щас пойдёт дело. 750млрд. Это ж её шутки.
А вы ноете, денег нет

250 миллионов м2 вон собирается шмыгаль строить

https://youtu.be/45fl5HPswmI
beee
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:47

  beee написав:Мне тут позвонили из Львова застройщик. Дай риелтора в Киеве, во Львове продать ничего не можем.
Ищут покупателей в Киеве для недвиги Львова.
Интересно, да?

ні, нецікаво.
Схоже на засланого козачка.
Frant
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  #<1 ... 10044100451004610047
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