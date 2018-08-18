Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Reket написав:Уважаемые эксперты, подскажите, какие сейчас актуальные комиссии за услуги риелторов при продаже недвижимости? Хочу прелесть выставить, наверное пришло время.
Навіщо вам ці дармоїди? Купуєте окрему сімку, даєте оголошення на ОЛХ, може рекламуєте - це дуже корисно. Коли продаєте самі, можете продать за 105 тис, коли через посередника, то покупець більше 105 не дасть, тобто 100 вам, 5 ріелтору. За що? За те, що він дав безоплатне оголошення? Показувати квартиру ви ж будете самі, чи її будуть показувати через раз. Насправді ріелтори дуже гальмують продаж.
Невже ви розраховуєте, що зараз, під час війни хтось щось буде купувати?
За півціни, за третину ціни в хорошому місці - можуть купити. В Києві.
Там де війна йде, нічого не куплять взагалі.
В Києві оренда ширпотреба впала вдвічі в доларах. Значить, і ціни продаж повинні впасти вдвічі.
Це в столицi. Повиннi, ще не значить що вже впали? Але ж це просто Ваша думка, щодо попиту, а як воно насправдi?
Reket написав:Але ж це просто Ваша думка, щодо попиту, а як воно насправдi?
Дуже просто перевірити. Купуєте рекламну сімку, коли не маєте, даєте оголошення, може не вашої квартири, а фейкової, чекаєте перші три дні, коли йде багато дзвінків від агентів, яки наповнюють базу, потім рахуєте кількість людей, які забажали подивитись квартиру. Коли їх нуль, скидаєте через тиждень ціну на 15%, та платите за рекламу. Коли так зробите, отримуєте необхідну інформацію, та поділитесь з нами.