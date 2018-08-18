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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10045100461004710048>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:24

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  Reket написав:Уважаемые эксперты, подскажите, какие сейчас актуальные комиссии за услуги риелторов при продаже недвижимости?
Хочу прелесть выставить, наверное пришло время.

Навіщо вам ці дармоїди? Купуєте окрему сімку, даєте оголошення на ОЛХ, може рекламуєте - це дуже корисно.
Коли продаєте самі, можете продать за 105 тис, коли через посередника, то покупець більше 105 не дасть, тобто 100 вам, 5 ріелтору. За що? За те, що він дав безоплатне оголошення? Показувати квартиру ви ж будете самі, чи її будуть показувати через раз.
Насправді ріелтори дуже гальмують продаж.

Невже ви розраховуєте, що зараз, під час війни хтось щось буде купувати?

За півціни, за третину ціни в хорошому місці - можуть купити. В Києві.

Там де війна йде, нічого не куплять взагалі.

В Києві оренда ширпотреба впала вдвічі в доларах. Значить, і ціни продаж повинні впасти вдвічі.


Це в столицi.
Повиннi, ще не значить що вже впали?
Але ж це просто Ваша думка, щодо попиту, а як воно насправдi?
Reket
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:47

  vikapavl написав:flysoulfly я думаю, каждому дана жизнь, чтоб заработать свое и не ругаться))) с родней. В моей семье проблемой будет, кто из наследников захочет заниматься этой хуетой в принципе


"...И тем, что никогда не были в колхозе, что-то не верится,
а те, что живут в нем, жутко ругаются и матерно кроют Голливуд." ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:28

  Vlad442 написав:Ви знаєте, що ви можете отримати тільки 1/6 квартири коли все робити по закону? Що внук може зайняти місце померлого батька, та отримати його долю спадщини?


Спасибо.
Нет, я единственная наследница. Усыновленный ребенок двенадцать лет даже не звонил, папа обиделся и в завещании специальной строкой с пунктом закона лишил его наследства.

Когда я писала текст, думала, что все ясно изложила ). Но все ясно было только в моей голове, вопросы "из зала" помогли понять недоработку ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:42

Ну всё. Щас пойдёт дело. 750млрд. Это ж её шутки.
А вы ноете, денег нет

250 миллионов м2 вон собирается шмыгаль строить

https://youtu.be/45fl5HPswmI
beee
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  beee написав:Мне тут позвонили из Львова застройщик. Дай риелтора в Киеве, во Львове продать ничего не можем.
Ищут покупателей в Киеве для недвиги Львова.
Интересно, да?

ні, нецікаво.
Схоже на засланого козачка.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Reket написав:Але ж це просто Ваша думка, щодо попиту, а як воно насправдi?

Дуже просто перевірити. Купуєте рекламну сімку, коли не маєте, даєте оголошення, може не вашої квартири, а фейкової, чекаєте перші три дні, коли йде багато дзвінків від агентів, яки наповнюють базу, потім рахуєте кількість людей, які забажали подивитись квартиру. Коли їх нуль, скидаєте через тиждень ціну на 15%, та платите за рекламу.
Коли так зробите, отримуєте необхідну інформацію, та поділитесь з нами.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:09

  beee написав:Мне тут позвонили из Львова застройщик. Дай риелтора в Киеве, во Львове продать ничего не можем.
Ищут покупателей в Киеве для недвиги Львова.
Интересно, да?

Я просто не понимаю смысла покупки недвиги во Львове. Зачем она нужна?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:12

  airmax78 написав:Я просто не понимаю смысла покупки недвиги во Львове. Зачем она нужна?
сдавать беженцам из Киева. Филиал кржн
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:16

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Я просто не понимаю смысла покупки недвиги во Львове. Зачем она нужна?
сдавать беженцам из Киева. Филиал кржн

А зачем бежать из Киева во Львов? Если уже бежать то намного дальше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:20

  airmax78 написав:А зачем бежать из Киева во Львов? Если уже бежать то намного дальше.
а зачем бежать дальше? лишняя морока, цианистый калий и война вас больше не волнует, даже ядерная. (У каждого своя формула счастья).
vitaliian
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