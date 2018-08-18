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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10045100461004710048

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я просто не понимаю смысла покупки недвиги во Львове. Зачем она нужна?

Так на росії говорять, що Польща окупує ЗУ, то вони будуть мати квартиру у ЄС та НАТО.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я не знаю, зачем этот Львов нужен.
Мне здесь доказывают, что Львов- будущая столица.
А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв
beee
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв

Може просто люди не хочуть нести гроші забудовнику не маючи гарантій, що він добудує? А може він ціни поставив як до війни, чи підвищив?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  beee написав:А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв

Може просто люди не хочуть нести гроші забудовнику не маючи гарантій, що він добудує? А може він ціни поставив як до війни, чи підвищив?
Ніби колись були гарантії
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:06

  beee написав:Я не знаю, зачем этот Львов нужен.
Мне здесь доказывают, что Львов- будущая столица.
А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв

Так война в стране, естественно никто не хочет вкладываться в крупные покупки, неизвестно что будет завтра масло в холодильнике или очередь за гуманитаркой. Если кто то хочет купить дёшево ближайший год - самое время для этого. После завершения войны 200 тыс человек начнут думать где им жить. Аренда ракетой вверх. В Кропивницком аренда уже сделала х1,6 с начала войны.

https://suspilne.media/256593-na-30-60- ... ivnickomu/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ніби колись були гарантії

Виходячи з ваших слів інвестувати у 16 та 22, ризики однакові? Вочевидь, що ні. Соціально-економічна ситуація давала якусь впевненість, що добудують, зараз навпаки, дає впевненість, що не добудують.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:51

  striped написав:Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/

судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:53

  striped написав:Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/

со шторами дороже
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:07

  sequence написав:
  striped написав:Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/

судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?

В умовах війни - до 100 000.
Максимум - 150 000.

Більше не дадуть.
Ризикована справа.

Звісно, що ціна для продавця неприваблива.
Проте принцип, відкритий Бігом539 ще до кримських подій -"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - працює!
Frant
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