Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:25
airmax78 написав:
Я просто не понимаю смысла покупки недвиги во Львове. Зачем она нужна?
Так на росії говорять, що Польща окупує ЗУ, то вони будуть мати квартиру у ЄС та НАТО.
Vlad442
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:47
Я не знаю, зачем этот Львов нужен.
Мне здесь доказывают, что Львов- будущая столица. А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв
beee
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:53
beee написав:
А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв
Може просто люди не хочуть нести гроші забудовнику не маючи гарантій, що він добудує? А може він ціни поставив як до війни, чи підвищив?
Vlad442
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Додано: Сер 06 лип, 2022 11:56
Vlad442 написав: beee написав:
А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв
Може просто люди не хочуть нести гроші забудовнику не маючи гарантій, що він добудує? А може він ціни поставив як до війни, чи підвищив?
Ніби колись були гарантії
Faceless
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:06
beee написав:
Я не знаю, зачем этот Львов нужен.
Мне здесь доказывают, что Львов- будущая столица.
А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв
Так война в стране, естественно никто не хочет вкладываться в крупные покупки, неизвестно что будет завтра масло в холодильнике или очередь за гуманитаркой. Если кто то хочет купить дёшево ближайший год - самое время для этого. После завершения войны 200 тыс человек начнут думать где им жить. Аренда ракетой вверх. В Кропивницком аренда уже сделала х1,6 с начала войны.
https://suspilne.media/256593-na-30-60- ... ivnickomu/
vitaliian
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:30
Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели -
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/
striped
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:32
Faceless написав:
Ніби колись були гарантії
Виходячи з ваших слів інвестувати у 16 та 22, ризики однакові? Вочевидь, що ні. Соціально-економічна ситуація давала якусь впевненість, що добудують, зараз навпаки, дає впевненість, що не добудують.
Vlad442
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:51
судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?
sequence
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Додано: Сер 06 лип, 2022 12:53
Мизантрóп
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Додано: Сер 06 лип, 2022 13:07
sequence написав:
судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?
В умовах війни - до 100 000.
Максимум - 150 000.
Більше не дадуть.
Ризикована справа.
Звісно, що ціна для продавця неприваблива.
Проте принцип, відкритий Бігом539 ще до кримських подій -"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - працює!
Frant
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