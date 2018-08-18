Так на росії говорять, що Польща окупує ЗУ, то вони будуть мати квартиру у ЄС та НАТО.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я не знаю, зачем этот Львов нужен.
Мне здесь доказывают, что Львов- будущая столица.
А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 06 лип, 2022 12:06
Так война в стране, естественно никто не хочет вкладываться в крупные покупки, неизвестно что будет завтра масло в холодильнике или очередь за гуманитаркой. Если кто то хочет купить дёшево ближайший год - самое время для этого. После завершения войны 200 тыс человек начнут думать где им жить. Аренда ракетой вверх. В Кропивницком аренда уже сделала х1,6 с начала войны.
Додано: Сер 06 лип, 2022 12:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели -
Додано: Сер 06 лип, 2022 12:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 06 лип, 2022 12:51
судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?
Додано: Сер 06 лип, 2022 12:53
со шторами дороже
Додано: Сер 06 лип, 2022 13:07
В умовах війни - до 100 000.
Максимум - 150 000. Це хороша ціна, повірте!
Більше не дадуть.
Ризикована справа.
Звісно, що ціна для продавця неприваблива.
Проте принцип, відкритий Бігом539 ще до кримських подій -"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - працює!
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