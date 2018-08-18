|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лип, 2022 13:11
Vlad442 написав: Faceless написав:
Ніби колись були гарантії
Виходячи з ваших слів інвестувати у 16 та 22, ризики однакові? Вочевидь, що ні. Соціально-економічна ситуація давала якусь впевненість, що добудують, зараз навпаки, дає впевненість, що не добудують.
Ризики звісно різні, але що 2016, що в 2022 вест имову про якісь гарантії як не було сенсу, так і немає
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31750
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 7542 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Сер 06 лип, 2022 13:12
Frant написав:
..
Максимум - 150 000. Це хороша ціна, повірте!
Більше не дадуть.
..
вы хотите, чтобы к Эйрмаксу кондратий зашел?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6618
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1961 раз.
- Подякували: 1795 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 лип, 2022 13:20
Vlad442 написав: beee написав:
А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв
Може просто люди не хочуть нести гроші забудовнику не маючи гарантій, що він добудує? А може він ціни поставив як до війни, чи підвищив?
Та не, дом готов
-
beee
-
-
- Повідомлень: 572
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 лип, 2022 14:13
sequence написав:
судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?
это кавалирка макса? солидно
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лип, 2022 14:27
Олежан написав: sequence написав:
судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?
это кавалирка макса? солидно
нет, но сравнимо.
Жалюзи вместо штор на кухне ))
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6618
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1961 раз.
- Подякували: 1795 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22666
|8481077
|
Сер 06 лип, 2022 12:20
Frant
|
|1047
|3652000
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|16
|34917
|
|