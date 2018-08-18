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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10046100471004810049

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:11

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Ніби колись були гарантії

Виходячи з ваших слів інвестувати у 16 та 22, ризики однакові? Вочевидь, що ні. Соціально-економічна ситуація давала якусь впевненість, що добудують, зараз навпаки, дає впевненість, що не добудують.

Ризики звісно різні, але що 2016, що в 2022 вест имову про якісь гарантії як не було сенсу, так і немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:12

  Frant написав:..
Максимум - 150 000. Це хороша ціна, повірте!

Більше не дадуть.
..

вы хотите, чтобы к Эйрмаксу кондратий зашел?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:20

  Vlad442 написав:
  beee написав:А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв

Може просто люди не хочуть нести гроші забудовнику не маючи гарантій, що він добудує? А може він ціни поставив як до війни, чи підвищив?

Та не, дом готов
beee
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:13

  sequence написав:
  striped написав:Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/

судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?


это кавалирка макса? солидно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:27

  Олежан написав:
  sequence написав:
  striped написав:Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/

судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?


это кавалирка макса? солидно

нет, но сравнимо.
Жалюзи вместо штор на кухне ))
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