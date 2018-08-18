Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Так война в стране, естественно никто не хочет вкладываться в крупные покупки, неизвестно что будет завтра масло в холодильнике или очередь за гуманитаркой. Если кто то хочет купить дёшево ближайший год - самое время для этого. После завершения войны 200 тыс человек начнут думать где им жить. Аренда ракетой вверх. В Кропивницком аренда уже сделала х1,6 с начала войны.
UA написав:Если бы вы ещё сказали откуда эти 200 тыс человек возьмут деньги на покупку недвижимости
понимаю вы впервые на ветке. У кого нет денег на покупку квартиры обычно её арендуют. А желающие получать с этого доп.доход покупают квартиры, чтобы сдавать в аренду тем, у кого нет денег на покупку своей.
С точки зрения рынка и ценообразования не имеет значения будет ли покупатель жить сам или сдавать квартиру в аренду.
По Кропивницкому там живут друзья, город депрессивный, недвижимость до войны была очень дешёвая, можно было арендовать двушку в центре за 5 тыс. Сейчас её цена 8-10. Друзья как раз такую арендуют, недавно жаловались что цены выросли. Где то рынок аренды умер, а где то ожил. Вангую после войны все вернётся к тому как было плюс 200 тысяч семей погорельцев, куда поедут жить не знаю, но рынок аренды они подогреют. А значит и спрос на квартиры со стороны флетлордов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 15:14, всього редагувалось 3 разів.
Frant написав:.. Максимум - 150 000. Це хороша ціна, повірте!
Більше не дадуть. ..
вы хотите, чтобы к Эйрмаксу кондратий зашел?
150куе - это потенциально возможная цена продажи. Все, что выше - даже потенциально не возможно ближайшие годы. Про какие там 400-500куе идет речь - не понимаю. Даже можно примерно вывести формулу возможной продажи любой готовой к проживанию квартиры в бижайшее время - цена голой квартиры по ценам 2016г+ стоимость материалов для базового ремонта(безо всяких излишеств) по оптовым ценам