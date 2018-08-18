Додано: Сер 06 лип, 2022 15:04

UA написав: Если бы вы ещё сказали откуда эти 200 тыс человек возьмут деньги на покупку недвижимости Если бы вы ещё сказали откуда эти 200 тыс человек возьмут деньги на покупку недвижимости

понимаю вы впервые на ветке. У кого нет денег на покупку квартиры обычно её. А желающие получать с этого доп.доходквартиры, чтобы сдавать в аренду тем, у кого нет денег на покупку своей.С точки зрения рынка и ценообразования не имеет значения будет ли покупатель жить сам или сдавать квартиру в аренду.По Кропивницкому там живут друзья, город депрессивный, недвижимость до войны была очень дешёвая, можно было арендовать двушку в центре за 5 тыс. Сейчас её цена 8-10. Друзья как раз такую арендуют, недавно жаловались что цены выросли. Где то рынок аренды умер, а где то ожил. Вангую после войны все вернётся к тому как было плюс 200 тысяч семей погорельцев, куда поедут жить не знаю, но рынок аренды они подогреют. А значит и спрос на квартиры со стороны флетлордов.