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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10047100481004910050>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 68
1. Не вище 500
13%
9
2. 501 - 700
21%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
21%
14
5. 1001 - 1200
15%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:11

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Ніби колись були гарантії

Виходячи з ваших слів інвестувати у 16 та 22, ризики однакові? Вочевидь, що ні. Соціально-економічна ситуація давала якусь впевненість, що добудують, зараз навпаки, дає впевненість, що не добудують.

Ризики звісно різні, але що 2016, що в 2022 вест имову про якісь гарантії як не було сенсу, так і немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:12

  Frant написав:..
Максимум - 150 000. Це хороша ціна, повірте!

Більше не дадуть.
..

вы хотите, чтобы к Эйрмаксу кондратий зашел?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:20

  Vlad442 написав:
  beee написав:А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв

Може просто люди не хочуть нести гроші забудовнику не маючи гарантій, що він добудує? А може він ціни поставив як до війни, чи підвищив?

Та не, дом готов
beee
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:13

  sequence написав:
  striped написав:Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/

судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?


это кавалирка макса? солидно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:27

  Олежан написав:
  sequence написав:
  striped написав:Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/

судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?


это кавалирка макса? солидно

нет, но сравнимо.
Жалюзи вместо штор на кухне ))
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:46

  vitaliian написав:Так война в стране, естественно никто не хочет вкладываться в крупные покупки, неизвестно что будет завтра масло в холодильнике или очередь за гуманитаркой. Если кто то хочет купить дёшево ближайший год - самое время для этого. После завершения войны 200 тыс человек начнут думать где им жить. Аренда ракетой вверх. В Кропивницком аренда уже сделала х1,6 с начала войны.

https://suspilne.media/256593-na-30-60- ... ivnickomu/

Если бы вы ещё сказали откуда эти 200 тыс человек возьмут деньги на покупку недвижимости. Цены бы вам как маркетологу не было.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:54

  airmax78 написав:А зачем бежать из Киева во Львов? Если уже бежать то намного дальше.

Максим подскажите, чтобы получить израильский паспорт обрезание обязательно нужно делать?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:04

  UA написав:Если бы вы ещё сказали откуда эти 200 тыс человек возьмут деньги на покупку недвижимости
понимаю вы впервые на ветке. У кого нет денег на покупку квартиры обычно её арендуют. А желающие получать с этого доп.доход покупают квартиры, чтобы сдавать в аренду тем, у кого нет денег на покупку своей.

С точки зрения рынка и ценообразования не имеет значения будет ли покупатель жить сам или сдавать квартиру в аренду.

По Кропивницкому там живут друзья, город депрессивный, недвижимость до войны была очень дешёвая, можно было арендовать двушку в центре за 5 тыс. Сейчас её цена 8-10. Друзья как раз такую арендуют, недавно жаловались что цены выросли. Где то рынок аренды умер, а где то ожил. Вангую после войны все вернётся к тому как было плюс 200 тысяч семей погорельцев, куда поедут жить не знаю, но рынок аренды они подогреют. А значит и спрос на квартиры со стороны флетлордов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 лип, 2022 15:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:11

  sequence написав:
  Frant написав:..
Максимум - 150 000. Це хороша ціна, повірте!

Більше не дадуть.
..

вы хотите, чтобы к Эйрмаксу кондратий зашел?

150куе - это потенциально возможная цена продажи. Все, что выше - даже потенциально не возможно ближайшие годы. Про какие там 400-500куе идет речь - не понимаю.
Даже можно примерно вывести формулу возможной продажи любой готовой к проживанию квартиры в бижайшее время - цена голой квартиры по ценам 2016г+ стоимость материалов для базового ремонта(безо всяких излишеств) по оптовым ценам
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:17

  striped написав:Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/

Это не скрытые плинтуса - потому демпингуют. Но я уже пожаловался в ОСМД - ему все отключат если не снимет с продажи.
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