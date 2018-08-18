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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лип, 2022 15:20
UA написав: airmax78 написав:
А зачем бежать из Киева во Львов? Если уже бежать то намного дальше.
Максим подскажите, чтобы получить израильский паспорт обрезание обязательно нужно делать?
Да
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