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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10047100481004910050

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 69
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
20%
14
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:20

  UA написав:
  airmax78 написав:А зачем бежать из Киева во Львов? Если уже бежать то намного дальше.

Максим подскажите, чтобы получить израильский паспорт обрезание обязательно нужно делать?

Да
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:34

  Damien написав:150куе - это потенциально возможная цена продажи. Все, что выше - даже потенциально не возможно ближайшие годы. Про какие там 400-500куе идет речь - не понимаю.
Даже можно примерно вывести формулу возможной продажи любой готовой к проживанию квартиры в бижайшее время - цена голой квартиры по ценам 2016г+ стоимость материалов для базового ремонта(безо всяких излишеств) по оптовым ценам

Может покажете вариант в продаже в модном доме с топовым ремонтом, по цене голые стены 2016+базовый ремонт?!
fasser
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:54

  UA написав:
  airmax78 написав:А зачем бежать из Киева во Львов? Если уже бежать то намного дальше.

Максим подскажите, чтобы получить израильский паспорт обрезание обязательно нужно делать?

притом желательно яйца
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:15

  vitaliian написав: Где то рынок аренды умер, а где то ожил. Вангую после войны все вернётся к тому как было плюс 200 тысяч семей погорельцев, куда поедут жить не знаю, но рынок аренды они подогреют. А значит и спрос на квартиры со стороны флетлордов.


Сейчас семьи потерявших жилье не подогревают рынок аренды и находятся непонятно где, а после войны вдруг появятся и начнут создавать спрос ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:25

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав: Где то рынок аренды умер, а где то ожил. Вангую после войны все вернётся к тому как было плюс 200 тысяч семей погорельцев, куда поедут жить не знаю, но рынок аренды они подогреют. А значит и спрос на квартиры со стороны флетлордов.


Сейчас семьи потерявших жилье не подогревают рынок аренды и находятся непонятно где, а после войны вдруг появятся и начнут создавать спрос ?

Да этот вопрос уже раз 5 (а то и 10) переобсудили со всех сторон. Смысл снова его поднимать?
Сейчас половина этих семей находится в условной Польше (т.е. мужья грубо говоря впятером снимают барак на ЗУ). Другая половина сидит просто на ЗУ.
После войны этот народ поразъедится кто на "малую родину", кто в "финансовые центры".
И да: вопрос "останутся работать на ЗУ/поедут работать в условную Польшу" тоже уже понапережевывали со всех сторон. :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:31

  fasser написав:
  Damien написав:150куе - это потенциально возможная цена продажи. Все, что выше - даже потенциально не возможно ближайшие годы. Про какие там 400-500куе идет речь - не понимаю.
Даже можно примерно вывести формулу возможной продажи любой готовой к проживанию квартиры в бижайшее время - цена голой квартиры по ценам 2016г+ стоимость материалов для базового ремонта(безо всяких излишеств) по оптовым ценам

Может покажете вариант в продаже в модном доме с топовым ремонтом, по цене голые стены 2016+базовый ремонт?!

Я ж говорю о возможной продаже, а не о выставке для поиска потенциальных лохов
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Сейчас семьи потерявших жилье не подогревают рынок аренды и находятся непонятно где, а после войны вдруг появятся и начнут создавать спрос ?

Чому ви так вирішили? Де ж вони живуть? В оренді, чи в квартирах, які могли б піти під оренду, прибираючи їх з ринку, так що підігрівають. Це стосується не тільки людей, чиє житло зруйноване, але й людей з прифронтових та окупованих територій. Хтось, авжеж, у родичів та знайомих, але це не на тривалий термін.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 17:35

  _hunter написав:Сейчас половина этих семей находится в условной Польше (т.е. мужья грубо говоря впятером снимают барак на ЗУ).
часть живёт бесплатно в домах культуры, спортзалах, дет садах. Смысл им платить лордам аренду? Когда шара закончится, всё вернётся к тому что и было. Рынок аренды убивает не война, а шара.
vitaliian
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