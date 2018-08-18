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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лип, 2022 16:34
Damien написав:
150куе - это потенциально возможная цена продажи. Все, что выше - даже потенциально не возможно ближайшие годы. Про какие там 400-500куе идет речь - не понимаю.
Даже можно примерно вывести формулу возможной продажи любой готовой к проживанию квартиры в бижайшее время - цена голой квартиры по ценам 2016г+ стоимость материалов для базового ремонта(безо всяких излишеств) по оптовым ценам
Может покажете вариант в продаже в модном доме с топовым ремонтом, по цене голые стены 2016+базовый ремонт?!
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fasser
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Додано: Сер 06 лип, 2022 17:15
vitaliian написав:
Где то рынок аренды умер, а где то ожил. Вангую после войны все вернётся к тому как было плюс 200 тысяч семей погорельцев, куда поедут жить не знаю, но рынок аренды они подогреют. А значит и спрос на квартиры со стороны флетлордов.
Сейчас семьи потерявших жилье не подогревают рынок аренды и находятся непонятно где, а после войны вдруг появятся и начнут создавать спрос ?
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vladimir07
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Додано: Сер 06 лип, 2022 17:25
vladimir07 написав:
vitaliian написав:
Где то рынок аренды умер, а где то ожил. Вангую после войны все вернётся к тому как было плюс 200 тысяч семей погорельцев, куда поедут жить не знаю, но рынок аренды они подогреют. А значит и спрос на квартиры со стороны флетлордов.
Сейчас семьи потерявших жилье не подогревают рынок аренды и находятся непонятно где, а после войны вдруг появятся и начнут создавать спрос ?
Да этот вопрос уже раз 5 (а то и 10) переобсудили со всех сторон. Смысл снова его поднимать?
Сейчас половина этих семей находится в условной Польше (т.е. мужья грубо говоря впятером снимают барак на ЗУ). Другая половина сидит просто на ЗУ.
После войны этот народ поразъедится кто на "малую родину", кто в "финансовые центры".
И да: вопрос "останутся работать на ЗУ/поедут работать в условную Польшу" тоже уже понапережевывали со всех сторон.
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_hunter
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Додано: Сер 06 лип, 2022 17:31
fasser написав: Damien написав:
150куе - это потенциально возможная цена продажи. Все, что выше - даже потенциально не возможно ближайшие годы. Про какие там 400-500куе идет речь - не понимаю.
Даже можно примерно вывести формулу возможной продажи любой готовой к проживанию квартиры в бижайшее время - цена голой квартиры по ценам 2016г+ стоимость материалов для базового ремонта(безо всяких излишеств) по оптовым ценам
Может покажете вариант в продаже в модном доме с топовым ремонтом, по цене голые стены 2016+базовый ремонт?!
Я ж говорю о возможной продаже
, а не о выставке для поиска потенциальных лохов
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Damien
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Додано: Сер 06 лип, 2022 17:34
vladimir07 написав:
Сейчас семьи потерявших жилье не подогревают рынок аренды и находятся непонятно где, а после войны вдруг появятся и начнут создавать спрос ?
Чому ви так вирішили? Де ж вони живуть? В оренді, чи в квартирах, які могли б піти під оренду, прибираючи їх з ринку, так що підігрівають. Це стосується не тільки людей, чиє житло зруйноване, але й людей з прифронтових та окупованих територій. Хтось, авжеж, у родичів та знайомих, але це не на тривалий термін.
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Vlad442
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Додано: Сер 06 лип, 2022 18:20
vitaliian написав: UA написав:
Если бы вы ещё сказали откуда эти 200 тыс человек возьмут деньги на покупку недвижимости
понимаю вы впервые на ветке. У кого нет денег на покупку квартиры обычно её арендуют
. А желающие получать с этого доп.доход покупают
квартиры, чтобы сдавать в аренду тем, у кого нет денег на покупку своей.
С точки зрения рынка и ценообразования не имеет значения будет ли покупатель жить сам или сдавать квартиру в аренду.
По Кропивницкому там живут друзья, город депрессивный, недвижимость до войны была очень дешёвая, можно было арендовать двушку в центре за 5 тыс. Сейчас её цена 8-10. Друзья как раз такую арендуют, недавно жаловались что цены выросли. Где то рынок аренды умер, а где то ожил. Вангую после войны все вернётся к тому как было плюс 200 тысяч семей погорельцев, куда поедут жить не знаю, но рынок аренды они подогреют. А значит и спрос на квартиры со стороны флетлордов.
ОК. А как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары?
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UA
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Додано: Сер 06 лип, 2022 18:28
UA написав:
ОК. А как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары?
Ну Вы же точно повыходили из всего из чего можно было?
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airmax78
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Додано: Сер 06 лип, 2022 18:32
Frant предложила 150 за квартиру с ценником 260 (торгуют с декабря), так мне сказали что я с ума сошла )))
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vikapavl
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Додано: Сер 06 лип, 2022 18:36
sequence написав: Frant написав:
..
Максимум - 150 000. Це хороша ціна, повірте!
Більше не дадуть.
..
вы хотите, чтобы к Эйрмаксу кондратий зашел?
Він ще купить і ще відремонтує.
Тим більше, що ремонт став немодним
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Frant
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Додано: Сер 06 лип, 2022 18:44
Vlad442 написав: beee написав:
А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв
Може просто люди не хочуть нести гроші забудовнику не маючи гарантій, що він добудує? А може він ціни поставив як до війни, чи підвищив?
Скоріше друге.
В Віниці щось путнє забудовник штовхає за 30 тис. кв.м.
І це не центр.
Хоча квартир повно в продажі, але ціни тримають.
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Хомякоид
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