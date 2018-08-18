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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10048100491005010051

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 69
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
20%
14
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:48

  UA написав:как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары?
не знаю что такое тыжни болю, знаю что с начала войны (когда рынок аренды обвалился) - абсолютный минимум. Долгое время реестры были закрыты, сейчас нет покупателей (в нужном количестве для всех желающих продать). мышеловка для массовых миграций из бетона в кеш захлопнулась 24.02 и просвета не видно.

Судя по всему, впереди у лорда будет выбор продать за 5 копеек или сдать за условные 7тыс грн (с перспективой роста или без неё). 5 копеек конечно разогрели бы рынок, но таких цен на ликвидные объекты (в связи с ростом рынка аренды) не будет.

Это тот рост доходности, о котором я говорил ранее. Аренда будет расти а стоимость квартиры в гривне падать. По крайней мере в Киеве.

Потому что какой смысл лорду купить квартиру за 60куе и сдать её за 7 если в Кропивницком аналогичная стоит 25куе и сдается за 6. Цифры образные +/-

И да покупателей в ближайшие годы будет совсем мало. А арендаторов станет больше, чем до войны. Вы же не отрицаете что много кто остался без жилья, а бесплатная шара там где он сейчас живёт когда то кончится?

Я не Ванга это просто имхо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:09

  vitaliian написав:
  beee написав:Я не знаю, зачем этот Львов нужен.
Мне здесь доказывают, что Львов- будущая столица.
А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв

Так война в стране, естественно никто не хочет вкладываться в крупные покупки, неизвестно что будет завтра масло в холодильнике или очередь за гуманитаркой. Если кто то хочет купить дёшево ближайший год - самое время для этого. После завершения войны 200 тыс человек начнут думать где им жить. Аренда ракетой вверх. В Кропивницком аренда уже сделала х1,6 с начала войны.

https://suspilne.media/256593-na-30-60- ... ivnickomu/


Ага, из этих 200 тысяч, 2 миллиона останутся в забугорье.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:10

  striped написав:Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/


Это не его.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:15

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:А зачем бежать из Киева во Львов? Если уже бежать то намного дальше.

Максим подскажите, чтобы получить израильский паспорт обрезание обязательно нужно делать?

Да


Насколько коротко?
rjkz
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