Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA написав:как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары?
не знаю что такое тыжни болю, знаю что с начала войны (когда рынок аренды обвалился) - абсолютный минимум. Долгое время реестры были закрыты, сейчас нет покупателей (в нужном количестве для всех желающих продать). мышеловка для массовых миграций из бетона в кеш захлопнулась 24.02 и просвета не видно.
Судя по всему, впереди у лорда будет выбор продать за 5 копеек или сдать за условные 7тыс грн (с перспективой роста или без неё). 5 копеек конечно разогрели бы рынок, но таких цен на ликвидные объекты (в связи с ростом рынка аренды) не будет.
Это тот рост доходности, о котором я говорил ранее. Аренда будет расти а стоимость квартиры в гривне падать. По крайней мере в Киеве.
Потому что какой смысл лорду купить квартиру за 60куе и сдать её за 7 если в Кропивницком аналогичная стоит 25куе и сдается за 6. Цифры образные +/-
И да покупателей в ближайшие годы будет совсем мало. А арендаторов станет больше, чем до войны. Вы же не отрицаете что много кто остался без жилья, а бесплатная шара там где он сейчас живёт когда то кончится?
beee написав:Я не знаю, зачем этот Львов нужен. Мне здесь доказывают, что Львов- будущая столица. А оказывается, застройщик говорит, что рынок мёртв
Так война в стране, естественно никто не хочет вкладываться в крупные покупки, неизвестно что будет завтра масло в холодильнике или очередь за гуманитаркой. Если кто то хочет купить дёшево ближайший год - самое время для этого. После завершения войны 200 тыс человек начнут думать где им жить. Аренда ракетой вверх. В Кропивницком аренда уже сделала х1,6 с начала войны.
Люди вообще боятся в войну деньги доставать. Я уверен, что отложенный спрос на покупку есть. Вчера заказчица из Канады пишет - допилите мне дом на 4 квартиры, нужно сдавать - жрать не за что. Продажи пойдут если на фронте будет лучше. А так, как фигачат хаймарсы и новая артилерия самоходная- оптимизм появляется, заказы есть. Я даже уезжать передумал.
UA написав:как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары?
не знаю что такое тыжни болю, знаю что с начала войны (когда рынок аренды обвалился) - абсолютный минимум. Долгое время реестры были закрыты, сейчас нет покупателей (в нужном количестве для всех желающих продать). мышеловка для массовых миграций из бетона в кеш захлопнулась 24.02 и просвета не видно.
Судя по всему, впереди у лорда будет выбор продать за 5 копеек или сдать за условные 7тыс грн (с перспективой роста или без неё). 5 копеек конечно разогрели бы рынок, но таких цен на ликвидные объекты (в связи с ростом рынка аренды) не будет.
Это тот рост доходности, о котором я говорил ранее. Аренда будет расти а стоимость квартиры в гривне падать. По крайней мере в Киеве.
Потому что какой смысл лорду купить квартиру за 60куе и сдать её за 7 если в Кропивницком аналогичная стоит 25куе и сдается за 6. Цифры образные +/-
И да покупателей в ближайшие годы будет совсем мало. А арендаторов станет больше, чем до войны. Вы же не отрицаете что много кто остался без жилья, а бесплатная шара там где он сейчас живёт когда то кончится?