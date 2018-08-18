Додано: Сер 06 лип, 2022 18:48

UA написав: как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары? как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары?

не знаю что такое тыжни болю, знаю что с начала войны (когда рынок аренды обвалился) - абсолютный минимум. Долгое время реестры были закрыты, сейчас нет покупателей (в нужном количестве для всех желающих продать). мышеловка для массовых миграций из бетона в кеш захлопнулась 24.02 и просвета не видно.Судя по всему, впереди у лорда будет выбор продать за 5 копеек или сдать за условные 7тыс грн (с перспективой роста или без неё). 5 копеек конечно разогрели бы рынок, но таких цен на ликвидные объекты (в связи с ростом рынка аренды) не будет.Это тот рост доходности, о котором я говорил ранее. Аренда будет расти а стоимость квартиры в гривне падать. По крайней мере в Киеве.Потому что какой смысл лорду купить квартиру за 60куе и сдать её за 7 если в Кропивницком аналогичная стоит 25куе и сдается за 6. Цифры образные +/-И да покупателей в ближайшие годы будет совсем мало. А арендаторов станет больше, чем до войны. Вы же не отрицаете что много кто остался без жилья, а бесплатная шара там где он сейчас живёт когда то кончится?Я не Ванга это просто имхо.