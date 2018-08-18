RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10049100501005110052

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 69
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
20%
14
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:49

  airmax78 написав:
  UA написав:ОК. А как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары?

Ну Вы же точно повыходили из всего из чего можно было?

Не из всего.
Поворот в сторону эконом сегмента и общее уменьшение бетонопортфеля присутствовало.
UA
 
Повідомлень: 6954
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 1789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:52

  Frant написав:
  sequence написав:
  striped написав:Скрытые плинтуса от венского фантазера слегка подешевели - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10465549/

судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?

В умовах війни - до 100 000.
Максимум - 150 000. Це хороша ціна, повірте!

Більше не дадуть.
Ризикована справа.

Звісно, що ціна для продавця неприваблива.
Проте принцип, відкритий Бігом539 ще до кримських подій -"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - працює!
,
Вот! Согласен с Франтом. Могу дать 101 если через посредника можно купить. Даже потребительский кредит в 100к под 7% в баксе для такого дела возьму. :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:55

  airmax78 написав:
  UA написав:Максим подскажите, чтобы получить израильский паспорт обрезание обязательно нужно делать?

Да

Нет. Что ты сделал - это чисто твоя заморочка.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:00

  vitaliian написав:
  UA написав:как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары?
не знаю что такое тыжни болю, знаю что с начала войны (когда рынок аренды обвалился) - абсолютный минимум. Долгое время реестры были закрыты, сейчас нет покупателей (в нужном количестве для всех желающих продать). мышеловка для массовых миграций из бетона в кеш захлопнулась 24.02 и просвета не видно.

Судя по всему, впереди у лорда будет выбор продать за 5 копеек или сдать за условные 7тыс грн (с перспективой роста или без неё). 5 копеек конечно разогрели бы рынок, но таких цен на ликвидные объекты (в связи с ростом рынка аренды) не будет.

Это тот рост доходности, о котором я говорил ранее. Аренда будет расти а стоимость квартиры в гривне падать. По крайней мере в Киеве.

Потому что какой смысл лорду купить квартиру за 60куе и сдать её за 7 если в Кропивницком аналогичная стоит 25куе и сдается за 6. Цифры образные +/-

И да покупателей в ближайшие годы будет совсем мало. А арендаторов станет больше, чем до войны. Вы же не отрицаете что много кто остался без жилья, а бесплатная шара там где он сейчас живёт когда то кончится?

Я не Ванга это просто имхо.

Давайте уточним формулировки.
Стало (уже) больше не арендаторов, а нуждающихся в жилье.
Донецкие образца 2014 и донецкие 2022 хоть и идентичны по стилю поведения, но это совершенно разные люди в плане материального благополучия.
UA
 
Повідомлень: 6954
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 1789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:05

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Да


Насколько коротко?

10%. Они ж не изверги.


10% - мало.
Торговаться пробовали?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13410
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6997 раз.
Подякували: 4050 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:12

  beee написав:Люди вообще боятся в войну деньги доставать. Я уверен, что отложенный спрос на покупку есть.
Вчера заказчица из Канады пишет - допилите мне дом на 4 квартиры, нужно сдавать - жрать не за что.
Продажи пойдут если на фронте будет лучше. А так, как фигачат хаймарсы и новая артилерия самоходная- оптимизм появляется, заказы есть.
Я даже уезжать передумал.


Представьте на секунду что вы прораб в 90-е на госстройке.
Вы пишите заявку, что на ваши 10 электриков надо хоть прибалтийских, но хотя-бы 5 перфораторов. Вам присылают (из прекрасного далека?) 1 но Хилти. Но один.
Остальные молотком и зубилом работают.
Так и с западным вооружением. Оно классное, но мало и пацаны с автоматами только много не навоюют.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13410
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6997 раз.
Подякували: 4050 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:23

  UA написав:Стало (уже) больше не арендаторов, а нуждающихся в жилье.
Донецкие образца 2014 и донецкие 2022 хоть и идентичны по стилю поведения, но это совершенно разные люди в плане материального благополучия
в рост бизнес сегмента я как раз не верю, у этих людей есть все возможности выехать и за те деньги снимать жилье в другой стране.

Часть нуждающихся живут сейчас на шару, поселковые советы изыскали какие-то помещения, в общем мэры отработали на 5+ и на улицу никого не выкинули. По крайней мере в СМИ таких историй нет.

про платежеспособность, в 200х я снял с другом простую квартиру на венике за 1000 грн. Моя зарплата была тоже 1000 грн. Пришлось искать с кем снимать пополам.

Цены на аренду конечно привязаны к доходам, но каким хитрым образом я хз, квартира та была фуфло, человек с зарплатой 2000 (тогда это были огромные деньги, мелкие госслужащие получали 160-200 грн) такую бы квартиру не снял.

Так и переселенцы когда шара кончится будут снимать вскладчину по 3-4-5 человек, потому что им деваться некуда. Сомневаюсь что в ближайшее годы им светит бесплатное жильё от государства. При совке таким давали общаги и комуналку. Сейчас весь этот фонд приватизирован. Людей селят в ЖД вагоны (не шутка).

Настроили конечно с 200х дох.я но и разрушили в 2022 дох.я ... здесь Наверное паритет.

И последнее, после каждого серьезного кризиса, народ начинает массово тянутся в Киев. Народная примета. Я потянулся в Киев после кризиса 1998 (ненадолго) и 2й раз - после кризиса 2008 (до сих пор).

Про выехавших навсегда не пишу, не моя тема и нет адекватной статистики чтобы как то оценивать в % или абсолютных цифрах, было у них своё жильё или арендовали, по географии выезда тоже есть вопросы, как выехавшие в Польшу мариупольцы повлияют на кржн ?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13736
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2043 раз.
Подякували: 2886 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10049100501005110052
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1048 3652075
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лип, 2022 20:08
Investor_K
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2265, 2266, 2267
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22664 8482272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лип, 2022 16:12
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34919
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1076)
06.07.2022 21:46
Рынок ОВГЗ (3386)
06.07.2022 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.