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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:49
airmax78 написав: UA написав:
ОК. А как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары?
Ну Вы же точно повыходили из всего из чего можно было?
Не из всего.
Поворот в сторону эконом сегмента и общее уменьшение бетонопортфеля присутствовало.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 19:52
Frant написав: sequence написав:
судя по всему, цифра похожа на себестоимость кирпичей + ремонта с техникой и мебелью.
Интересно, во сколько ее оценит Франт? 50? 60?
В умовах війни - до 100 000.
Максимум - 150 000. Це хороша ціна, повірте!
Більше не дадуть.
Ризикована справа.
Звісно, що ціна для продавця неприваблива.
Проте принцип, відкритий Бігом539 ще до кримських подій -"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - працює!
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Вот! Согласен с Франтом. Могу дать 101 если через посредника можно купить. Даже потребительский кредит в 100к под 7% в баксе для такого дела возьму.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 19:55
airmax78 написав: UA написав:
Максим подскажите, чтобы получить израильский паспорт обрезание обязательно нужно делать?
Да
Нет. Что ты сделал - это чисто твоя заморочка.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:00
vitaliian написав: UA написав:
как вы думаете, сколько арендодателей во времена "тыжней болю" выходили из бетона в дешевеющие доллары?
не знаю что такое тыжни болю, знаю что с начала войны (когда рынок аренды обвалился) - абсолютный минимум. Долгое время реестры были закрыты, сейчас нет покупателей (в нужном количестве для всех желающих продать). мышеловка для массовых миграций из бетона в кеш захлопнулась 24.02 и просвета не видно.
Судя по всему, впереди у лорда будет выбор продать за 5 копеек или сдать за условные 7тыс грн (с перспективой роста или без неё). 5 копеек конечно разогрели бы рынок, но таких цен на ликвидные объекты (в связи с ростом рынка аренды) не будет.
Это тот рост доходности, о котором я говорил ранее. Аренда будет расти а стоимость квартиры в гривне падать. По крайней мере в Киеве.
Потому что какой смысл лорду купить квартиру за 60куе и сдать её за 7 если в Кропивницком аналогичная стоит 25куе и сдается за 6. Цифры образные +/-
И да покупателей в ближайшие годы будет совсем мало. А арендаторов станет больше, чем до войны. Вы же не отрицаете что много кто остался без жилья, а бесплатная шара там где он сейчас живёт когда то кончится?
Я не Ванга это просто имхо.
Давайте уточним формулировки.
Стало (уже) больше не арендаторов, а нуждающихся в жилье.
Донецкие образца 2014 и донецкие 2022 хоть и идентичны по стилю поведения, но это совершенно разные люди в плане материального благополучия.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:05
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Да
Насколько коротко?
10%. Они ж не изверги.
10% - мало.
Торговаться пробовали?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:12
beee написав:
Люди вообще боятся в войну деньги доставать. Я уверен, что отложенный спрос на покупку есть.
Вчера заказчица из Канады пишет - допилите мне дом на 4 квартиры, нужно сдавать - жрать не за что.
Продажи пойдут если на фронте будет лучше. А так, как фигачат хаймарсы и новая артилерия самоходная- оптимизм появляется, заказы есть.
Я даже уезжать передумал.
Представьте на секунду что вы прораб в 90-е на госстройке.
Вы пишите заявку, что на ваши 10 электриков надо хоть прибалтийских, но хотя-бы 5 перфораторов. Вам присылают (из прекрасного далека?) 1 но Хилти. Но один.
Остальные молотком и зубилом работают.
Так и с западным вооружением. Оно классное, но мало и пацаны с автоматами только много не навоюют.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:23
UA написав:
Стало (уже) больше не арендаторов, а нуждающихся в жилье.
Донецкие образца 2014 и донецкие 2022 хоть и идентичны по стилю поведения, но это совершенно разные люди в плане материального благополучия
в рост бизнес сегмента я как раз не верю, у этих людей есть все возможности выехать и за те деньги снимать жилье в другой стране.
Часть нуждающихся живут сейчас на шару, поселковые советы изыскали какие-то помещения, в общем мэры отработали на 5+ и на улицу никого не выкинули. По крайней мере в СМИ таких историй нет.
про платежеспособность, в 200х я снял с другом простую квартиру на венике за 1000 грн. Моя зарплата была тоже 1000 грн. Пришлось искать с кем снимать пополам.
Цены на аренду конечно привязаны к доходам, но каким хитрым образом я хз, квартира та была фуфло, человек с зарплатой 2000 (тогда это были огромные деньги, мелкие госслужащие получали 160-200 грн) такую бы квартиру не снял.
Так и переселенцы когда шара кончится будут снимать вскладчину по 3-4-5 человек, потому что им деваться некуда. Сомневаюсь что в ближайшее годы им светит бесплатное жильё от государства. При совке таким давали общаги и комуналку. Сейчас весь этот фонд приватизирован. Людей селят в ЖД вагоны (не шутка).
Настроили конечно с 200х дох.я но и разрушили в 2022 дох.я ... здесь Наверное паритет.
И последнее, после каждого серьезного кризиса, народ начинает массово тянутся в Киев. Народная примета. Я потянулся в Киев после кризиса 1998 (ненадолго) и 2й раз - после кризиса 2008 (до сих пор).
Про выехавших навсегда не пишу, не моя тема и нет адекватной статистики чтобы как то оценивать в % или абсолютных цифрах, было у них своё жильё или арендовали, по географии выезда тоже есть вопросы, как выехавшие в Польшу мариупольцы повлияют на кржн ?
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