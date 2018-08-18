Додано: Сер 06 лип, 2022 20:23

UA написав: Стало (уже) больше не арендаторов, а нуждающихся в жилье.

Донецкие образца 2014 и донецкие 2022 хоть и идентичны по стилю поведения, но это совершенно разные люди в плане материального благополучия Стало (уже) больше не арендаторов, а нуждающихся в жилье.Донецкие образца 2014 и донецкие 2022 хоть и идентичны по стилю поведения, но это совершенно разные люди в плане материального благополучия

в рост бизнес сегмента я как раз не верю, у этих людей есть все возможности выехать и за те деньги снимать жилье в другой стране.Часть нуждающихся живут сейчас на шару, поселковые советы изыскали какие-то помещения, в общем мэры отработали на 5+ и на улицу никого не выкинули. По крайней мере в СМИ таких историй нет.про платежеспособность, в 200х я снял с другом простую квартиру на венике за 1000 грн. Моя зарплата была тоже 1000 грн. Пришлось искать с кем снимать пополам.Цены на аренду конечно привязаны к доходам, но каким хитрым образом я хз, квартира та была фуфло, человек с зарплатой 2000 (тогда это были огромные деньги, мелкие госслужащие получали 160-200 грн) такую бы квартиру не снял.Так и переселенцы когда шара кончится будут снимать вскладчину по 3-4-5 человек, потому что им деваться некуда. Сомневаюсь что в ближайшее годы им светит бесплатное жильё от государства. При совке таким давали общаги и комуналку. Сейчас весь этот фонд приватизирован. Людей селят в ЖД вагоны (не шутка).Настроили конечно с 200х дох.я но и разрушили в 2022 дох.я ... здесь Наверное паритет.И последнее, после каждого серьезного кризиса, народ начинает массово тянутся в Киев. Народная примета. Я потянулся в Киев после кризиса 1998 (ненадолго) и 2й раз - после кризиса 2008 (до сих пор).Про выехавших навсегда не пишу, не моя тема и нет адекватной статистики чтобы как то оценивать в % или абсолютных цифрах, было у них своё жильё или арендовали, по географии выезда тоже есть вопросы, как выехавшие в Польшу мариупольцы повлияют на кржн ?