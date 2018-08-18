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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:56
rjkz написав: beee написав:
Люди вообще боятся в войну деньги доставать. Я уверен, что отложенный спрос на покупку есть.
Вчера заказчица из Канады пишет - допилите мне дом на 4 квартиры, нужно сдавать - жрать не за что.
Продажи пойдут если на фронте будет лучше. А так, как фигачат хаймарсы и новая артилерия самоходная- оптимизм появляется, заказы есть.
Я даже уезжать передумал.
Представьте на секунду что вы прораб в 90-е на госстройке.
Вы пишите заявку, что на ваши 10 электриков надо хоть прибалтийских, но хотя-бы 5 перфораторов. Вам присылают (из прекрасного далека?) 1 но Хилти. Но один.
Остальные молотком и зубилом работают.
Так и с западным вооружением. Оно классное, но мало и пацаны с автоматами только много не навоюют.
От логистики зависит. Можно нормально организовать работу и с одним Хилти - на фронте тихих часов и выходных когда нельзя шуметь - не бывает.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:35
vikapavl написав:Frant
предложила 150 за квартиру с ценником 260 (торгуют с декабря), так мне сказали что я с ума сошла )))
мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:53
мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом[/quote]
Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого...
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