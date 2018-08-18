Додано: Сер 06 лип, 2022 22:40

мне тоже предложили -40% от моего ценника.

посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом

1973cc11 написав: Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого... Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого...

Хз, что вложено в выражение "мой ценник". Если это конкурентный ценник осени 2021, то -40% это отличное предложение. Даже если это бюджетное жилье. Если это жилье дорогое, то это не отличное, а великолепное предложение, которое потом будет вспоминаться с грустью.Помню, в 1999году, был еще совсем пацаном, покупал первую свою квартиру. Как бы понимал, что после кризиса 1998 будет падение, выждал больше года, действительно постоянно шло падение. Все, думаю, надо брать, а то вверх пойдет. Нашел приемлемый вариант, поторговался еще хорошо, купил. Казалось что дешево, какой я молодец. Проходит год - ан нет, оказывается не молодец, оказывается дорого купил, в 2000 еще гораздо дешевле!