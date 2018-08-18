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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:56
rjkz написав: beee написав:
Люди вообще боятся в войну деньги доставать. Я уверен, что отложенный спрос на покупку есть.
Вчера заказчица из Канады пишет - допилите мне дом на 4 квартиры, нужно сдавать - жрать не за что.
Продажи пойдут если на фронте будет лучше. А так, как фигачат хаймарсы и новая артилерия самоходная- оптимизм появляется, заказы есть.
Я даже уезжать передумал.
Представьте на секунду что вы прораб в 90-е на госстройке.
Вы пишите заявку, что на ваши 10 электриков надо хоть прибалтийских, но хотя-бы 5 перфораторов. Вам присылают (из прекрасного далека?) 1 но Хилти. Но один.
Остальные молотком и зубилом работают.
Так и с западным вооружением. Оно классное, но мало и пацаны с автоматами только много не навоюют.
От логистики зависит. Можно нормально организовать работу и с одним Хилти - на фронте тихих часов и выходных когда нельзя шуметь - не бывает.
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airmax78
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:35
vikapavl написав:Frant
предложила 150 за квартиру с ценником 260 (торгуют с декабря), так мне сказали что я с ума сошла )))
мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом
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Олежан
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:53
мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом[/quote]
Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого...
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1973cc11
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Додано: Сер 06 лип, 2022 22:26
1973cc11 написав:
Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого...
я смотрел аренду бизнес класса:
ЖК Сонячна ривьера. от 14к супер ремонт, заявлено видовая в центр.
ЖК Сильвер Брис - от 10к. Реально есть от 15к, заявлено видовые в центр.
Как тебе такое Илон Маск?
вместо этого куплю по 500к$? даже по 100к?
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proftpd66
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Додано: Сер 06 лип, 2022 22:40
мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом
1973cc11 написав:
Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого...
Хз, что вложено в выражение "мой ценник". Если это конкурентный ценник осени 2021, то -40% это отличное предложение. Даже если это бюджетное жилье. Если это жилье дорогое, то это не отличное, а великолепное предложение, которое потом будет вспоминаться с грустью.
Помню, в 1999году, был еще совсем пацаном, покупал первую свою квартиру. Как бы понимал, что после кризиса 1998 будет падение, выждал больше года, действительно постоянно шло падение. Все, думаю, надо брать, а то вверх пойдет. Нашел приемлемый вариант, поторговался еще хорошо, купил. Казалось что дешево, какой я молодец. Проходит год - ан нет, оказывается не молодец, оказывается дорого купил, в 2000 еще гораздо дешевле!
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Damien
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Додано: Сер 06 лип, 2022 22:48
Damien написав:
мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом
1973cc11 написав:
Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого...
Хз, что вложено в выражение "мой ценник". Если это конкурентный ценник осени 2021, то -40% это отличное предложение. Даже если это бюджетное жилье. Если это жилье дорогое, то это не отличное, а великолепное предложение, которое потом будет вспоминаться с грустью.
Помню, в 1999году, был еще совсем пацаном, покупал первую свою квартиру. Как бы понимал, что после кризиса 1998 будет падение, выждал больше года, действительно постоянно шло падение. Все, думаю, надо брать, а то вверх пойдет. Нашел приемлемый вариант, поторговался еще хорошо, купил. Казалось что дешево, какой я молодец. Проходит год - ан нет, оказывается не молодец, оказывается дорого купил, в 2000 еще гораздо дешевле!
Так и будет.
Исход в Европу не пройдет зря для КРЖД.
На рынок вывалится большое количество пустующего жилья. Но потом.
Такое уже было в Киеве в начале 90х, когда отчаливали массово в Землю Обетованную.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 23:06
Damien написав:
Проходит год - ан нет, оказывается не молодец, оказывается дорого купил, в 2000 еще гораздо дешевле!
Класика, це називається "не ловити падаючий ніж". З 1991 і аж до Зеленського ми так і не відійшли по-справжньому від совка, сировинного придатку, сидіння на двох стільцях і какой разніцьі.
Але чому ви не бачите очевидно позитивного сальдо населення(в т.ч. за рахунок міграції з ще більш збіднілих країн) після закінчення війни, вступу до НАТО та початку відновлення економіки – для мене загадка. Світ, і особливо Європа, швидше за все, будуть зовсім іншими вже через п'ять років, тим більше через десять.
Хто не планує на такі горизонти – звичайно тре терміново продавати, ну якщо є що)
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Додано: Сер 06 лип, 2022 23:31
Damien написав:
Казалось что дешево, какой я молодец. Проходит год - ан нет, оказывается не молодец, оказывается дорого купил, в 2000 еще гораздо дешевле!
Дно или вершину трудно словить. Зато с 2001го где то пошло в рост и далее как на дрожжах.
Решил я тоже продавать с конца 2020, когда подросло, летом 21го таки продал, смотрю цены еще немного в рост, ну, думаю, поторопился, февраль внес новые штрихи. А расчет был в декабре под елочку прикупить, хорошо, что выметали все активно, ничего не оставили в эконом сегменте.
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