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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10049100501005110052

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 69
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
20%
14
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:56

  rjkz написав:
  beee написав:Люди вообще боятся в войну деньги доставать. Я уверен, что отложенный спрос на покупку есть.
Вчера заказчица из Канады пишет - допилите мне дом на 4 квартиры, нужно сдавать - жрать не за что.
Продажи пойдут если на фронте будет лучше. А так, как фигачат хаймарсы и новая артилерия самоходная- оптимизм появляется, заказы есть.
Я даже уезжать передумал.


Представьте на секунду что вы прораб в 90-е на госстройке.
Вы пишите заявку, что на ваши 10 электриков надо хоть прибалтийских, но хотя-бы 5 перфораторов. Вам присылают (из прекрасного далека?) 1 но Хилти. Но один.
Остальные молотком и зубилом работают.
Так и с западным вооружением. Оно классное, но мало и пацаны с автоматами только много не навоюют.

От логистики зависит. Можно нормально организовать работу и с одним Хилти - на фронте тихих часов и выходных когда нельзя шуметь - не бывает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:35

  vikapavl написав:Frant предложила 150 за квартиру с ценником 260 (торгуют с декабря), так мне сказали что я с ума сошла )))


мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:53

мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом[/quote]
Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого...
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:26

  1973cc11 написав: Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого...


я смотрел аренду бизнес класса:
ЖК Сонячна ривьера. от 14к супер ремонт, заявлено видовая в центр.
ЖК Сильвер Брис - от 10к. Реально есть от 15к, заявлено видовые в центр.

Как тебе такое Илон Маск?

вместо этого куплю по 500к$? даже по 100к?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:40

мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом

  1973cc11 написав:Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого...

Хз, что вложено в выражение "мой ценник". Если это конкурентный ценник осени 2021, то -40% это отличное предложение. Даже если это бюджетное жилье. Если это жилье дорогое, то это не отличное, а великолепное предложение, которое потом будет вспоминаться с грустью.
Помню, в 1999году, был еще совсем пацаном, покупал первую свою квартиру. Как бы понимал, что после кризиса 1998 будет падение, выждал больше года, действительно постоянно шло падение. Все, думаю, надо брать, а то вверх пойдет. Нашел приемлемый вариант, поторговался еще хорошо, купил. Казалось что дешево, какой я молодец. Проходит год - ан нет, оказывается не молодец, оказывается дорого купил, в 2000 еще гораздо дешевле! :D
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:48

  Damien написав:
мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом

  1973cc11 написав:Это стадия отрицания или,действительно,плохое предложение? Ведь,судя по форуму,если сейчас не продать с дисконтом (а именно от 40% начинается дисконт),то придется нести большие финансовые потери в будущем. Я считаю,что если надумал продавать,то надо продавать,а не ждать,ибо дорого...

Хз, что вложено в выражение "мой ценник". Если это конкурентный ценник осени 2021, то -40% это отличное предложение. Даже если это бюджетное жилье. Если это жилье дорогое, то это не отличное, а великолепное предложение, которое потом будет вспоминаться с грустью.
Помню, в 1999году, был еще совсем пацаном, покупал первую свою квартиру. Как бы понимал, что после кризиса 1998 будет падение, выждал больше года, действительно постоянно шло падение. Все, думаю, надо брать, а то вверх пойдет. Нашел приемлемый вариант, поторговался еще хорошо, купил. Казалось что дешево, какой я молодец. Проходит год - ан нет, оказывается не молодец, оказывается дорого купил, в 2000 еще гораздо дешевле! :D

Так и будет.
Исход в Европу не пройдет зря для КРЖД.
На рынок вывалится большое количество пустующего жилья. Но потом.
Такое уже было в Киеве в начале 90х, когда отчаливали массово в Землю Обетованную.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 23:06

  Damien написав:Проходит год - ан нет, оказывается не молодец, оказывается дорого купил, в 2000 еще гораздо дешевле! :D

Класика, це називається "не ловити падаючий ніж". З 1991 і аж до Зеленського ми так і не відійшли по-справжньому від совка, сировинного придатку, сидіння на двох стільцях і какой разніцьі.
Але чому ви не бачите очевидно позитивного сальдо населення(в т.ч. за рахунок міграції з ще більш збіднілих країн) після закінчення війни, вступу до НАТО та початку відновлення економіки – для мене загадка. Світ, і особливо Європа, швидше за все, будуть зовсім іншими вже через п'ять років, тим більше через десять.
Хто не планує на такі горизонти – звичайно тре терміново продавати, ну якщо є що)
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Казалось что дешево, какой я молодец. Проходит год - ан нет, оказывается не молодец, оказывается дорого купил, в 2000 еще гораздо дешевле!
Дно или вершину трудно словить. Зато с 2001го где то пошло в рост и далее как на дрожжах.
Решил я тоже продавать с конца 2020, когда подросло, летом 21го таки продал, смотрю цены еще немного в рост, ну, думаю, поторопился, февраль внес новые штрихи. А расчет был в декабре под елочку прикупить, хорошо, что выметали все активно, ничего не оставили в эконом сегменте.
Proofy
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