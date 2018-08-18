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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10050100511005210053

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 69
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
20%
14
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 02:44

  vitaliian написав:понимаю вы впервые на ветке. У кого нет денег на покупку квартиры обычно её арендуют. А желающие получать с этого доп.доход покупают квартиры, чтобы сдавать в аренду тем, у кого нет денег на покупку своей.

С точки зрения рынка и ценообразования не имеет значения будет ли покупатель жить сам или сдавать квартиру в аренду.


если с деревни на 100 домов из 20 домов люди просто выехали?
какой там рынок будет?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 03:31

  uaprofi написав:
если с деревни на 100 домов из 20 домов люди просто выехали?
какой там рынок будет?

"Дєрєвні" - то у ваших свиногоріях (і частково на Поліссі), а так поцікавтеся селами, де 80 зі 100 виїхало. Ну або цінами на донецькі квартири, наприклад.
Продовжуючи примітивну аналогію – а який контингент виїхав, чи збираються вони продавати взагалі, це житло з кращого чи гіршого, скільки коштує утримання, та скільки приїхало з інших сіл? Це все впливає на ціни, але все це навіть не 10% факторів.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 05:45

  Олежан написав:
  vikapavl написав:Frant предложила 150 за квартиру с ценником 260 (торгуют с декабря), так мне сказали что я с ума сошла )))


мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом

Ви ще не зрозуміли, що більше не дадуть.

Через пару місяців покупці будуть пропонувати ще меньше.
Об'єктивні закони розвитку суспільства і економіки, нічого не зробиш)))

Суспільству треба платити за результати виборів 2019.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 лип, 2022 05:46, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 05:45

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Люди вообще боятся в войну деньги доставать. Я уверен, что отложенный спрос на покупку есть.
Вчера заказчица из Канады пишет - допилите мне дом на 4 квартиры, нужно сдавать - жрать не за что.
Продажи пойдут если на фронте будет лучше. А так, как фигачат хаймарсы и новая артилерия самоходная- оптимизм появляется, заказы есть.
Я даже уезжать передумал.


Представьте на секунду что вы прораб в 90-е на госстройке.
Вы пишите заявку, что на ваши 10 электриков надо хоть прибалтийских, но хотя-бы 5 перфораторов. Вам присылают (из прекрасного далека?) 1 но Хилти. Но один.
Остальные молотком и зубилом работают.
Так и с западным вооружением. Оно классное, но мало и пацаны с автоматами только много не навоюют.

От логистики зависит. Можно нормально организовать работу и с одним Хилти - на фронте тихих часов и выходных когда нельзя шуметь - не бывает.


Максим, я понял, вы ни стройку ни войну себе не представляете.
Не может ни распрекрасный Хилти ни распрекрасный 155 калибр закрыть пятикратную недостачу. И это еще мягко сказано.
Недостаточно одного немецкого или американского бронетранспортера, чтобы разместить 100 бойцов, а 5 советских хоть и г.но, но берет.
Не может одна американская гаубица прикрыть километр фронта.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 05:48

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Представьте на секунду что вы прораб в 90-е на госстройке.
Вы пишите заявку, что на ваши 10 электриков надо хоть прибалтийских, но хотя-бы 5 перфораторов. Вам присылают (из прекрасного далека?) 1 но Хилти. Но один.
Остальные молотком и зубилом работают.
Так и с западным вооружением. Оно классное, но мало и пацаны с автоматами только много не навоюют.

От логистики зависит. Можно нормально организовать работу и с одним Хилти - на фронте тихих часов и выходных когда нельзя шуметь - не бывает.


Максим, я понял, вы ни стройку ни войну себе не представляете.
Не может ни распрекрасный Хилти ни распрекрасный 155 калибр закрыть пятикратную недостачу. И это еще мягко сказано.
Недостаточно одного немецкого или американского бронетранспортера, чтобы разместить 100 бойцов, а 5 советских хоть и г.но, но берет.
Не может одна американская гаубица прикрыть километр фронта.

Таких перців тут тьма, 74%.
Які не мають жодного уявлення про реальність.
Вони донині не вірять, що завдяки 2019 і намаганню декого "набудувати доріг і домовитись посередині" - квартири в Києві з хорошим євроремонтом коштують за ціною євроремонта. Тенденція реалізується протягом кількох місяців, коли мутрий нарот зрозуміє, що без найбільшої в Європі атомної електростанції - якось невесело зимувати. А відбити її нічим, тому що до війни треба було готуватись до війни, а не тупорилі відосики знімати для охлоса, для селян і сантехніків.
Frant
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