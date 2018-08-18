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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10050100511005210053

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 69
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
20%
14
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 02:44

  vitaliian написав:понимаю вы впервые на ветке. У кого нет денег на покупку квартиры обычно её арендуют. А желающие получать с этого доп.доход покупают квартиры, чтобы сдавать в аренду тем, у кого нет денег на покупку своей.

С точки зрения рынка и ценообразования не имеет значения будет ли покупатель жить сам или сдавать квартиру в аренду.


если с деревни на 100 домов из 20 домов люди просто выехали?
какой там рынок будет?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 03:31

  uaprofi написав:
если с деревни на 100 домов из 20 домов люди просто выехали?
какой там рынок будет?

"Дєрєвні" - то у ваших свиногоріях (і частково на Поліссі), а так поцікавтеся селами, де 80 зі 100 виїхало. Ну або цінами на донецькі квартири, наприклад.
Продовжуючи примітивну аналогію – а який контингент виїхав, чи збираються вони продавати взагалі, це житло з кращого чи гіршого, скільки коштує утримання, та скільки приїхало з інших сіл? Це все впливає на ціни, але все це навіть не 10% факторів.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 05:45

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Люди вообще боятся в войну деньги доставать. Я уверен, что отложенный спрос на покупку есть.
Вчера заказчица из Канады пишет - допилите мне дом на 4 квартиры, нужно сдавать - жрать не за что.
Продажи пойдут если на фронте будет лучше. А так, как фигачат хаймарсы и новая артилерия самоходная- оптимизм появляется, заказы есть.
Я даже уезжать передумал.


Представьте на секунду что вы прораб в 90-е на госстройке.
Вы пишите заявку, что на ваши 10 электриков надо хоть прибалтийских, но хотя-бы 5 перфораторов. Вам присылают (из прекрасного далека?) 1 но Хилти. Но один.
Остальные молотком и зубилом работают.
Так и с западным вооружением. Оно классное, но мало и пацаны с автоматами только много не навоюют.

От логистики зависит. Можно нормально организовать работу и с одним Хилти - на фронте тихих часов и выходных когда нельзя шуметь - не бывает.


Максим, я понял, вы ни стройку ни войну себе не представляете.
Не может ни распрекрасный Хилти ни распрекрасный 155 калибр закрыть пятикратную недостачу. И это еще мягко сказано.
Недостаточно одного немецкого или американского бронетранспортера, чтобы разместить 100 бойцов, а 5 советских хоть и г.но, но берет.
Не может одна американская гаубица прикрыть километр фронта.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 06:04

  zerocool написав:
  Damien написав:Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.

Теж саме, що й завжди - переїзд наприклад, або розмін, зараз аномально багато переміщень та роз'їздів-з'їздів сімей. Знаю людей з Харкова або Херсона які знімають але вже не проти купити – проблема поки що у неможливості продати там.
Наші люди взагалі не дуже люблять орендувати, та й оренда вирівнюється набагато швидше, ніж рухається сам бетон, згадайте ті ж 2014-15.

Орендні ціни чітко корелюють з цінами на нерухомість.
Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 06:18

  Frant написав:Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.

Прямо сейчас этот процесс наблюдается почти по всем штатам. Корреляция происходит ибо стоимость покупки росла быстрее стоимости оренды. Так что эти процессы могут происходить не в головах, а в определенные моменты, вызванные рынком.
Так же повышение процентной ставки в странах с высоким процентом мортгейлжа имеют эту вызывают эту тенденцию.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 06:22

  Понаехал написав:
  Frant написав:Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.

Прямо сейчас этот процесс наблюдается почти по всем штатам. Корреляция происходит ибо стоимость покупки росла быстрее стоимости оренды. Так что эти процессы могут происходить не в головах, а в определенные моменты, вызванные рынком.
Так же повышение процентной ставки в странах с высоким процентом мортгейлжа имеют эту вызывают эту тенденцию.
тимчасові флуктуації, хіба що на короткому проміжку часу. Потім відбудеться стабілізація і чітка прив'язка.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 06:25

  Frant написав:флуктуації, хіба що на короткому проміжку часу. Потім відбудеться стабілізація і чітка прив'язка.

В текущем положении Киева- да.
Но повторюсь. Чем выше процентная ставка в странах, где ипотека популярна, - тем дешевле жилье , но в тоже время тем дороже оренда. В развитых странах оренда завязана на комбинацию ставки и стоимости жилья.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:14

  Олежан написав:
  vikapavl написав:Frant предложила 150 за квартиру с ценником 260 (торгуют с декабря), так мне сказали что я с ума сошла )))


мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом

Більше вже не дадуть, найближчі декілька років.
Ціна буде падати.
Є об'єктивні закони розвитку суспільства та економіки.

"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонту" - найближча перспектива Кржн.
Не подобається - не продавайте.
Законсервуйте, платіть самі комуналку. Або ж візьміть орендарів,які за рік засеруть вам квартиру так, що не раді будете.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:24

Frant
То есть формулу Дамьена о цене готового бетона в 16м плюс ремонт от Натахи-Биты с распродаж Эпика просто замещаем калькуляцией хорошего ремонта нормальными материалами и руками в текущий момент???
И получаем те же 150-200куе за трёшку в 95-110 метров?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:31

  барабашов написав:Frant
То есть формулу Дамьена о цене готового бетона в 16м плюс ремонт от Натахи-Биты с распродаж Эпика просто замещаем калькуляцией хорошего ремонта нормальными материалами и руками в текущий момент???
И получаем те же 150-200куе за трёшку в 95-110 метров?

Ви вважаєте, що ціна 150-200 т за 3к квартиру з євроремонтом для небогатої столиці воюючої держави, яка втратила 20% території, в тому числі найкращі херсонські чорноземи і найбільшу в Європі атомну станцію - несправедливою?
Через пару років більше 100 000 ніхто не дасть за неї.
А взагалі хороший орієнтир - ціни в Донецьку. Помножте їх на 1,5 і отримаєте київські ціни через пару років.
Frant
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