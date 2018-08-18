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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лип, 2022 02:44
vitaliian написав:
понимаю вы впервые на ветке. У кого нет денег на покупку квартиры обычно её арендуют. А желающие получать с этого доп.доход покупают квартиры, чтобы сдавать в аренду тем, у кого нет денег на покупку своей.
С точки зрения рынка и ценообразования не имеет значения будет ли покупатель жить сам или сдавать квартиру в аренду.
если с деревни на 100 домов из 20 домов люди просто выехали?
какой там рынок будет?
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uaprofi
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Додано: Чет 07 лип, 2022 03:31
uaprofi написав:
если с деревни на 100 домов из 20 домов люди просто выехали?
какой там рынок будет?
"Дєрєвні" - то у ваших свиногоріях (і частково на Поліссі), а так поцікавтеся селами, де 80 зі 100 виїхало. Ну або цінами на донецькі квартири, наприклад.
Продовжуючи примітивну аналогію – а який контингент виїхав, чи збираються вони продавати взагалі, це житло з кращого чи гіршого, скільки коштує утримання, та скільки приїхало з інших сіл? Це все впливає на ціни, але все це навіть не 10% факторів.
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zerocool
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Додано: Чет 07 лип, 2022 05:45
airmax78 написав: rjkz написав: beee написав:
Люди вообще боятся в войну деньги доставать. Я уверен, что отложенный спрос на покупку есть.
Вчера заказчица из Канады пишет - допилите мне дом на 4 квартиры, нужно сдавать - жрать не за что.
Продажи пойдут если на фронте будет лучше. А так, как фигачат хаймарсы и новая артилерия самоходная- оптимизм появляется, заказы есть.
Я даже уезжать передумал.
Представьте на секунду что вы прораб в 90-е на госстройке.
Вы пишите заявку, что на ваши 10 электриков надо хоть прибалтийских, но хотя-бы 5 перфораторов. Вам присылают (из прекрасного далека?) 1 но Хилти. Но один.
Остальные молотком и зубилом работают.
Так и с западным вооружением. Оно классное, но мало и пацаны с автоматами только много не навоюют.
От логистики зависит. Можно нормально организовать работу и с одним Хилти - на фронте тихих часов и выходных когда нельзя шуметь - не бывает.
Максим, я понял, вы ни стройку ни войну себе не представляете.
Не может ни распрекрасный Хилти ни распрекрасный 155 калибр закрыть пятикратную недостачу. И это еще мягко сказано.
Недостаточно одного немецкого или американского бронетранспортера, чтобы разместить 100 бойцов, а 5 советских хоть и г.но, но берет.
Не может одна американская гаубица прикрыть километр фронта.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 06:04
zerocool написав: Damien написав:
Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.
Теж саме, що й завжди - переїзд наприклад, або розмін, зараз аномально багато переміщень та роз'їздів-з'їздів сімей. Знаю людей з Харкова або Херсона які знімають але вже не проти купити – проблема поки що у неможливості продати там.
Наші люди взагалі не дуже люблять орендувати, та й оренда вирівнюється набагато швидше, ніж рухається сам бетон, згадайте ті ж 2014-15.
Орендні ціни чітко корелюють з цінами на нерухомість.
Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.
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Frant
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Додано: Чет 07 лип, 2022 06:18
Frant написав:
Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.
Прямо сейчас этот процесс наблюдается почти по всем штатам. Корреляция происходит ибо стоимость покупки росла быстрее стоимости оренды. Так что эти процессы могут происходить не в головах, а в определенные моменты, вызванные рынком.
Так же повышение процентной ставки в странах с высоким процентом мортгейлжа имеют эту вызывают эту тенденцию.
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Понаехал
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Додано: Чет 07 лип, 2022 06:22
Понаехал написав: Frant написав:
Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.
Прямо сейчас этот процесс наблюдается почти по всем штатам. Корреляция происходит ибо стоимость покупки росла быстрее стоимости оренды. Так что эти процессы могут происходить не в головах, а в определенные моменты, вызванные рынком.
Так же повышение процентной ставки в странах с высоким процентом мортгейлжа имеют эту вызывают эту тенденцию.
тимчасові флуктуації, хіба що на короткому проміжку часу. Потім відбудеться стабілізація і чітка прив'язка.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 06:25
Frant написав:
флуктуації, хіба що на короткому проміжку часу. Потім відбудеться стабілізація і чітка прив'язка.
В текущем положении Киева- да.
Но повторюсь. Чем выше процентная ставка в странах, где ипотека популярна, - тем дешевле жилье , но в тоже время тем дороже оренда. В развитых странах оренда завязана на комбинацию ставки и стоимости жилья.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 07:14
Олежан написав: vikapavl написав:Frant
предложила 150 за квартиру с ценником 260 (торгуют с декабря), так мне сказали что я с ума сошла )))
мне тоже предложили -40% от моего ценника.
посоветовал им смотреть квартиры в буче с таким бюджетом
Більше вже не дадуть, найближчі декілька років.
Ціна буде падати.
Є об'єктивні закони розвитку суспільства та економіки.
"Квартира з євроремонтом за ціною євроремонту" - найближча перспектива Кржн.
Не подобається - не продавайте.
Законсервуйте, платіть самі комуналку. Або ж візьміть орендарів,які за рік засеруть вам квартиру так, що не раді будете.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 07:24
Frant
То есть формулу Дамьена о цене готового бетона в 16м плюс ремонт от Натахи-Биты с распродаж Эпика просто замещаем калькуляцией хорошего ремонта нормальными материалами и руками в текущий момент???
И получаем те же 150-200куе за трёшку в 95-110 метров?
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барабашов
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Додано: Чет 07 лип, 2022 07:31
барабашов написав:Frant
То есть формулу Дамьена о цене готового бетона в 16м плюс ремонт от Натахи-Биты с распродаж Эпика просто замещаем калькуляцией хорошего ремонта нормальными материалами и руками в текущий момент???
И получаем те же 150-200куе за трёшку в 95-110 метров?
Ви вважаєте, що ціна 150-200 т за 3к квартиру з євроремонтом для небогатої столиці воюючої держави, яка втратила 20% території, в тому числі найкращі херсонські чорноземи і найбільшу в Європі атомну станцію - несправедливою?
Через пару років більше 100 000 ніхто не дасть за неї.
А взагалі хороший орієнтир - ціни в Донецьку. Помножте їх на 1,5 і отримаєте київські ціни через пару років.
Да, ширпотребівське житло в Києві біля метро - валиться в ціні, повним ходом. Ціни на 7 000-10 000 (15-20%) вже дешевше рівня 2021. Це лише початок. Суспільство платить ціну за результати виборів 2019 року. "Якщо народ не хоче годувати свою армію - він буде годувати чужу армію" - Наполеон. На жаль, французський імператор нічого не сказав про будівництво доріг замість розвитку армії перед війною.
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