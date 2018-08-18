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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:16
zerocool написав:
Але чому ви не бачите очевидно позитивного сальдо населення(в т.ч. за рахунок міграції з ще більш збіднілих країн) після закінчення війни, вступу до НАТО та початку відновлення економіки – для мене загадка. Світ, і особливо Європа, швидше за все, будуть зовсім іншими вже через п'ять років, тим більше через десять.
Дуже смішно, до війни вже був мінус 11 млн. осіб, а після війни всі попруть в Україну? Якийсь загон.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 08:47
Damien написав:
Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
В 2008 ціни досягли дна через 6-9 місяців. Через 12 від початку кризи вже підросли.
В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.
Може зараз й буде 2 роки, але не факт. І, головне, рахувати їх треба від фактичного кінця війни.
zerocool написав:
Знаю людей з Харкова або Херсона які знімають але вже не проти купити – проблема поки що у неможливості продати там.
Це яка маю бажання, не маю можливості. Люди в яких гроші застрягли в бетоні в Херсоні або Харкові, це не потенційні покупці київського бетону, це просто люди без грошей.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 08:56
Frant написав:
Орендні ціни чітко корелюють з цінами на нерухомість.
Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.
1 Номінальні ціни житла ще високі (але продати по тим цінам неможливо), оренда впала відразу. Доходність на папірі знизилась.
2 Ціни впали до дна, оренда тримається. Доходність висче ніж за до кризисну. У людей нема грошей купувати, але є орендувати, нові накопичення тільки створюються.
3 Ціни пішли вгору, оренда теж, але набагато повільніше - доходність повертається до норми. Наприклад 18-21 ціни продажу зробили +50%, а оренда +20%.
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