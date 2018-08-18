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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:16
zerocool написав:
Але чому ви не бачите очевидно позитивного сальдо населення(в т.ч. за рахунок міграції з ще більш збіднілих країн) після закінчення війни, вступу до НАТО та початку відновлення економіки – для мене загадка. Світ, і особливо Європа, швидше за все, будуть зовсім іншими вже через п'ять років, тим більше через десять.
Дуже смішно, до війни вже був мінус 11 млн. осіб, а після війни всі попруть в Україну? Якийсь загон.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 08:47
Damien написав:
Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
В 2008 ціни досягли дна через 6-9 місяців. Через 12 від початку кризи вже підросли.
В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.
Може зараз й буде 2 роки, але не факт. І, головне, рахувати їх треба від фактичного кінця війни.
zerocool написав:
Знаю людей з Харкова або Херсона які знімають але вже не проти купити – проблема поки що у неможливості продати там.
Це яка маю бажання, не маю можливості. Люди в яких гроші застрягли в бетоні в Херсоні або Харкові, це не потенційні покупці київського бетону, це просто люди без грошей.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 08:56
Frant написав:
Орендні ціни чітко корелюють з цінами на нерухомість.
Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.
Стадії як ведуть себе оренда та продаж під час кризи.
1 Номінальні ціни житла ще високі (але продати по тим цінам неможливо), оренда впала відразу. Доходність на папірі знизилась.
2 Ціни впали до дна, оренда тримається. Доходність висче ніж за до кризисну. У людей нема грошей купувати, але є орендувати, нові накопичення тільки створюються.
3 Ціни пішли вгору, оренда теж, але набагато повільніше - доходність повертається до норми. Наприклад 18-21 ціни продажу зробили +50%, а оренда +20%.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:46
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Представьте на секунду что вы прораб в 90-е на госстройке.
Вы пишите заявку, что на ваши 10 электриков надо хоть прибалтийских, но хотя-бы 5 перфораторов. Вам присылают (из прекрасного далека?) 1 но Хилти. Но один.
Остальные молотком и зубилом работают.
Так и с западным вооружением. Оно классное, но мало и пацаны с автоматами только много не навоюют.
От логистики зависит. Можно нормально организовать работу и с одним Хилти - на фронте тихих часов и выходных когда нельзя шуметь - не бывает.
Максим, я понял, вы ни стройку ни войну себе не представляете.
Не может ни распрекрасный Хилти ни распрекрасный 155 калибр закрыть пятикратную недостачу. И это еще мягко сказано.
Недостаточно одного немецкого или американского бронетранспортера, чтобы разместить 100 бойцов, а 5 советских хоть и г.но, но берет.
Не может одна американская гаубица прикрыть километр фронта.
Вы в советской парадигме. Весь восточный фронт в ужасе держали в несколько раз уступающие совку в количестве боевых самолетов Люфтваффе и во много раз уступающие совку в количестве танков танковые войска. Качеством и тактикой применения давили тогда еще "нас" как тараканов.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:56
airmax78 написав:
Вы в советской парадигме. Весь восточный фронт в ужасе держали в несколько раз уступающие совку в количестве боевых самолетов Люфтваффе и во много раз уступающие совку в количестве танков танковые войска. Качеством и тактикой применения давили тогда еще "нас" как тараканов.
Не треба думати, що там тільки тупі. Затупили на початку вторгнення, да зараз вони оговтались. Їде традиційна війна, де все рішає кількість та якість.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Чет 07 лип, 2022 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:56
Damien написав:
Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
Если вы видели, что каждый год после осени наступает зима, то вы вряд ли поверите, что в этом году после осени зима отменяется и сразу будет весна.
Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.
Проблема в том, что мы еще никогда в своей жизни с ситуацией, подобной сегодняшней, не сталкивались. Поэтому строить прогнозы основываясь на пердыдущем опыте - бесполезное занятие - он не релевантен ситуации.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:57
airmax78 написав:
Вы в советской парадигме. Весь восточный фронт в ужасе держали в несколько раз уступающие совку в количестве боевых самолетов Люфтваффе и во много раз уступающие совку в количестве танков танковые войска. Качеством и тактикой применения давили тогда еще "нас" как тараканов.
До 1943 года, на восточном фронте немецких солдат было больше, чем советских. Возможно за счет окружений и огромного количества пленных.
Пушечное мясо решает. Без пушечного мяса, артиллерия не сможет работать, кто-то должен сидеть в окопах, даже в современном мире высоких военных технологий при полномасштабной войне.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:59
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Вы в советской парадигме. Весь восточный фронт в ужасе держали в несколько раз уступающие совку в количестве боевых самолетов Люфтваффе и во много раз уступающие совку в количестве танков танковые войска. Качеством и тактикой применения давили тогда еще "нас" как тараканов.
Не треба думати, що там тільки тупі. Затупили на початку вторгнення, да зараз вони оговтались. Їде традиційна війна, де все рішає кількість та якість.
Я не говорю що там тупі, я говорю що якість компенсує кількість. Майже завжди на чиєї стороні якість - перемагає. Німці повинні були знищити совок. Якщо б не англосакси - знищили б. Незважаючи на колоссальну чисельну перевагу совка в усьому.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:03
не обижайте Макса, он не вникал подробно в нюансы второй мировой, и даже толком не знает, что такое линия Мажино, тем более, как немцы ее налегке прошли. Я уже не говорю о Роммеле, который союзников гонял по Африке, пока те не нарастили преимущество в три раза
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:04
airmax78 написав:
.. Якщо б не англосакси - знищили б. Незважаючи на колоссальну чисельну перевагу совка в усьому.
это был альянс, если вы не помните. Сожрал бы совок, сожрали бы с Японией и остальное. Англия была первой на вылет, если шо
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