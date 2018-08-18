Damien написав:

Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.Если вы видели, что каждый год после осени наступает зима, то вы вряд ли поверите, что в этом году после осени зима отменяется и сразу будет весна.Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.