RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10052100531005410055

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 69
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
22%
15
4. 901 - 1000
20%
14
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:06

  Vlad442 написав:В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.

Дно было в 2016, летом 2015 падение начиналось.
vladimir07
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:11

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.

Дно было в 2016, летом 2015 падение начиналось.

И в 2010 было дно.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11419
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1696 раз.
Подякували: 2478 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у нас каждый год - дно
Олежан
 
Повідомлень: 747
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:30

  Олежан написав:у нас каждый год - дно

А как же тижні болю останні 2 роки?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6315
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 1360 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10052100531005410055
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 103, 104, 105
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1048 3652359
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лип, 2022 20:08
Investor_K
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2265, 2266, 2267
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22664 8482944
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лип, 2022 16:12
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34922
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1777)
07.07.2022 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.