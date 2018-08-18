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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лип, 2022 10:06
Vlad442 написав:
В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.
Дно было в 2016, летом 2015 падение начиналось.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:11
vladimir07 написав:
Vlad442 написав:
В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.
Дно было в 2016, летом 2015 падение начиналось.
И в 2010 было дно.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:29
у нас каждый год - дно
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:30
Олежан написав:
у нас каждый год - дно
А как же тижні болю останні 2 роки?
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