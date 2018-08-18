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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 лип, 2022 08:47
Damien написав:
Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
В 2008 ціни досягли дна через 6-9 місяців. Через 12 від початку кризи вже підросли.
В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.
Може зараз й буде 2 роки, але не факт. І, головне, рахувати їх треба від фактичного кінця війни.
zerocool написав:
Знаю людей з Харкова або Херсона які знімають але вже не проти купити – проблема поки що у неможливості продати там.
Це яка маю бажання, не маю можливості. Люди в яких гроші застрягли в бетоні в Херсоні або Харкові, це не потенційні покупці київського бетону, це просто люди без грошей.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 08:56
Frant написав:
Орендні ціни чітко корелюють з цінами на нерухомість.
Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.
Стадії як ведуть себе оренда та продаж під час кризи.
1 Номінальні ціни житла ще високі (але продати по тим цінам неможливо), оренда впала відразу. Доходність на папірі знизилась.
2 Ціни впали до дна, оренда тримається. Доходність висче ніж за до кризисну. У людей нема грошей купувати, але є орендувати, нові накопичення тільки створюються.
3 Ціни пішли вгору, оренда теж, але набагато повільніше - доходність повертається до норми. Наприклад 18-21 ціни продажу зробили +50%, а оренда +20%.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:56
Damien написав:
Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
Если вы видели, что каждый год после осени наступает зима, то вы вряд ли поверите, что в этом году после осени зима отменяется и сразу будет весна.
Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.
Проблема в том, что мы еще никогда в своей жизни с ситуацией, подобной сегодняшней, не сталкивались. Поэтому строить прогнозы основываясь на пердыдущем опыте - бесполезное занятие - он не релевантен ситуации.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:06
Vlad442 написав:
В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.
Дно было в 2016, летом 2015 падение начиналось.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:11
vladimir07 написав:
Vlad442 написав:
В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.
Дно было в 2016, летом 2015 падение начиналось.
И в 2010 было дно.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:29
у нас каждый год - дно
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:30
Олежан написав:
у нас каждый год - дно
А как же тижні болю останні 2 роки?
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:54
airmax78 написав: Damien написав:
Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
Если вы видели, что каждый год после осени наступает зима, то вы вряд ли поверите, что в этом году после осени зима отменяется и сразу будет весна.
Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.
Проблема в том, что мы еще никогда в своей жизни с ситуацией, подобной сегодняшней, не сталкивались
. Поэтому строить прогнозы основываясь на пердыдущем опыте - бесполезное занятие - он не релевантен ситуации.
Да ладно, все как всегда, только в 2 раза хуже для недвиги, поскольку массовый выезд людей за кордон + много смертей. Поэтому падение цены продажи вдвое - это сильно оптимистично.
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Damien
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Додано: Чет 07 лип, 2022 11:19
Damien написав: airmax78 написав: Damien написав:
Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
Если вы видели, что каждый год после осени наступает зима, то вы вряд ли поверите, что в этом году после осени зима отменяется и сразу будет весна.
Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.
Проблема в том, что мы еще никогда в своей жизни с ситуацией, подобной сегодняшней, не сталкивались
. Поэтому строить прогнозы основываясь на пердыдущем опыте - бесполезное занятие - он не релевантен ситуации.
Да ладно, все как всегда, только в 2 раза хуже для недвиги, поскольку массовый выезд людей за кордон + много смертей. Поэтому падение цены продажи вдвое - это сильно оптимистично.
Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 12:04
airmax78 написав:
Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
Які можливості у знищених заводів, інфраструктути, втрати територій і людей?
Ваші висновки виглядають як останні стони прикованої до ліжка 90-то річної бабусі, яка ледь живим голосом бормоче: а може "там" буде краще?
Не буде там краще, буде холодна земля і червяки.
Буде нова реальність, коли ми всі по доходам, цінам на все, повернемося у 2000-й рік, і це ще добре, це буде торкатися людей, яким не доведелось віддати життя на фронтах.
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