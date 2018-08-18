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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 70
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
21%
15
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Орендні ціни чітко корелюють з цінами на нерухомість.
Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.

Стадії як ведуть себе оренда та продаж під час кризи.
1 Номінальні ціни житла ще високі (але продати по тим цінам неможливо), оренда впала відразу. Доходність на папірі знизилась.
2 Ціни впали до дна, оренда тримається. Доходність висче ніж за до кризисну. У людей нема грошей купувати, але є орендувати, нові накопичення тільки створюються.
3 Ціни пішли вгору, оренда теж, але набагато повільніше - доходність повертається до норми. Наприклад 18-21 ціни продажу зробили +50%, а оренда +20%.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:56

  Damien написав:Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
Если вы видели, что каждый год после осени наступает зима, то вы вряд ли поверите, что в этом году после осени зима отменяется и сразу будет весна.
Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.

Проблема в том, что мы еще никогда в своей жизни с ситуацией, подобной сегодняшней, не сталкивались. Поэтому строить прогнозы основываясь на пердыдущем опыте - бесполезное занятие - он не релевантен ситуации.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:06

  Vlad442 написав:В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.

Дно было в 2016, летом 2015 падение начиналось.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:11

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:В 2014 ціни вийшли на дно літом 15, та колихались там десь до 17.

Дно было в 2016, летом 2015 падение начиналось.

И в 2010 было дно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у нас каждый год - дно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:30

  Олежан написав:у нас каждый год - дно

А как же тижні болю останні 2 роки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:54

  airmax78 написав:
  Damien написав:Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
Если вы видели, что каждый год после осени наступает зима, то вы вряд ли поверите, что в этом году после осени зима отменяется и сразу будет весна.
Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.

Проблема в том, что мы еще никогда в своей жизни с ситуацией, подобной сегодняшней, не сталкивались. Поэтому строить прогнозы основываясь на пердыдущем опыте - бесполезное занятие - он не релевантен ситуации.

Да ладно, все как всегда, только в 2 раза хуже для недвиги, поскольку массовый выезд людей за кордон + много смертей. Поэтому падение цены продажи вдвое - это сильно оптимистично.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:19

  Damien написав:
  airmax78 написав:
  Damien написав:Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
Если вы видели, что каждый год после осени наступает зима, то вы вряд ли поверите, что в этом году после осени зима отменяется и сразу будет весна.
Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.

Проблема в том, что мы еще никогда в своей жизни с ситуацией, подобной сегодняшней, не сталкивались. Поэтому строить прогнозы основываясь на пердыдущем опыте - бесполезное занятие - он не релевантен ситуации.

Да ладно, все как всегда, только в 2 раза хуже для недвиги, поскольку массовый выезд людей за кордон + много смертей. Поэтому падение цены продажи вдвое - это сильно оптимистично.

Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:04

  airmax78 написав: Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.

Які можливості у знищених заводів, інфраструктути, втрати територій і людей?
Ваші висновки виглядають як останні стони прикованої до ліжка 90-то річної бабусі, яка ледь живим голосом бормоче: а може "там" буде краще?
Не буде там краще, буде холодна земля і червяки.
Буде нова реальність, коли ми всі по доходам, цінам на все, повернемося у 2000-й рік, і це ще добре, це буде торкатися людей, яким не доведелось віддати життя на фронтах.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:05

  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
baraka
 
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