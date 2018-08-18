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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 100531005410055100561005710058>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 70
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
21%
15
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:07

  baraka написав:
  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

например, есть неплохая возможность продать по 150К то, во что вложил 350
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:07

  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.

Рсскажите пожалуйста про время возможностей подробнее...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:08

  baraka написав:
  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:10

  sequence написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

например, есть неплохая возможность продать по 150К то, во что вложил 350

Если пойдем по пути Южной Кореи - скоро будет возможность продать за 700. Но, повторюсь, шансы что пойдем по пути Южной Кореи очень малы.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 07 лип, 2022 12:11, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:10

  sequence написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

например, есть неплохая возможность продать по 150К то, во что вложил 350

Цифри не правильні, порядок 300 і 100 максимум.
А по бітку ситуація легша: 40 на 20.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:10

  sequence написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

например, есть неплохая возможность продать по 150К то, во что вложил 350


Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.

Так и Максим, продаст за 500 куе, потом через время купит на них свою же за 100 куе у влошенца, и еще 400 останется кешом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:12

  airmax78 написав:Если пойдем по пути Южной Кореи - скоро будет возможность продать за 700.

Через 50 років ви ще захочете щось продавати? :P

п.с. є ще приклад Донецька, завжди є два напрямки на дорозі///
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:13

  sequence написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

например, есть неплохая возможность продать по 150К то, во что вложил 350

Треба поспішати, щоб продати за 150 000.
Через рік більше 100 000 - покупці не дадуть.
Навіть за модні МОПи і скриті плінтуси і венеціанську штукатурку.

Можливо, навіть сьогодні більше 120 000 не вдастся продати.
Жирні коти, представники укро-бидло-їліти, вивели звідси свої кошти і втекли - хто в Австрію, хто в Німеччину, хто в Ізраїль.
Для тих, хто залишився, 100 000 дол - величезні гроші.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 лип, 2022 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:15

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Если пойдем по пути Южной Кореи - скоро будет возможность продать за 700.

Через 50 років ви ще захочете щось продавати? :P

п.с. є ще приклад Донецька, завжди є два напрямки на дорозі///

Жаль что вы совсем не верите в Украину и ее светлое будущее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну і стара добра рубрика "Хроніки божевілля"
https://ua.m2bomber.com/obj/958443542/v ... galaktikaa

Терміново, 2к 74м - 175к :mrgreen:
Faceless
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