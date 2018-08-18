Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
например, есть неплохая возможность продать по 150К то, во что вложил 350
airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
Рсскажите пожалуйста про время возможностей подробнее...
airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.
airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
например, есть неплохая возможность продать по 150К то, во что вложил 350
Если пойдем по пути Южной Кореи - скоро будет возможность продать за 700. Но, повторюсь, шансы что пойдем по пути Южной Кореи очень малы.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 07 лип, 2022 12:11, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
например, есть неплохая возможность продать по 150К то, во что вложил 350
Цифри не правильні, порядок 300 і 100 максимум. А по бітку ситуація легша: 40 на 20.
airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
например, есть неплохая возможность продать по 150К то, во что вложил 350
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
Так и Максим, продаст за 500 куе, потом через время купит на них свою же за 100 куе у влошенца, и еще 400 останется кешом.
airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
например, есть неплохая возможность продать по 150К то, во что вложил 350
Треба поспішати, щоб продати за 150 000. Через рік більше 100 000 - покупці не дадуть. Навіть за модні МОПи і скриті плінтуси і венеціанську штукатурку.
Можливо, навіть сьогодні більше 120 000 не вдастся продати. Жирні коти, представники укро-бидло-їліти, вивели звідси свої кошти і втекли - хто в Австрію, хто в Німеччину, хто в Ізраїль. Для тих, хто залишився, 100 000 дол - величезні гроші.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 лип, 2022 12:18, всього редагувалось 1 раз.