Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Если пойдем по пути Южной Кореи - скоро будет возможность продать за 700.
Через 50 років ви ще захочете щось продавати?
п.с. є ще приклад Донецька, завжди є два напрямки на дорозі///
Жаль что вы совсем не верите в Украину и ее светлое будущее.
В мене економічна освіта, я все життя цікавлюсь економікою, пихологією, для мене життя є відкритою книгою, а не поле загадок. Чомусь в реальному житті завжди перемагає самий негативний розвиток подій, навіть не поміркований. В бізнесі немає місця романтизму, є сувора реальність і треба адекватно оцінювати ризики. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му. А літати десь в хмарах це дуже шкідлива історія для гаманця, а якщо ще правильно накласти цикли, то виходить завжди кошерно. Купив за 170, продав за 90, купив за 300, може сотку нальють. А життя вже пройшло у забігах за чудовим і ідеальним)))
airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.
по самым оптимистичным прогнозам, нас примут в ЕС не ранее 2027-2029 года
baraka написав: о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.
по самым оптимистичным прогнозам, нас примут в ЕС не ранее 2027-2029 года
Южную Корею вообще никогда не примут в ЕС - это мало на что влияет.