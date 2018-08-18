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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1005410055100561005710058>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 70
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
21%
15
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:19

  Faceless написав:Ну і стара добра рубрика "Хроніки божевілля"
https://ua.m2bomber.com/obj/958443542/v ... galaktikaa
Терміново, 2к 74м - 175к :mrgreen:


Мало чи хто яку ціну виставить. :cry:
Потрібно спілкуватись з ріелторами і з нотаріусами.
Об,яви неадекватів малоінформативні.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:23

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Если пойдем по пути Южной Кореи - скоро будет возможность продать за 700.

Через 50 років ви ще захочете щось продавати? :P

п.с. є ще приклад Донецька, завжди є два напрямки на дорозі///

Жаль что вы совсем не верите в Украину и ее светлое будущее.

В мене економічна освіта, я все життя цікавлюсь економікою, пихологією, для мене життя є відкритою книгою, а не поле загадок. Чомусь в реальному житті завжди перемагає самий негативний розвиток подій, навіть не поміркований.
В бізнесі немає місця романтизму, є сувора реальність і треба адекватно оцінювати ризики. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му.
А літати десь в хмарах це дуже шкідлива історія для гаманця, а якщо ще правильно накласти цикли, то виходить завжди кошерно. Купив за 170, продав за 90, купив за 300, може сотку нальють. А життя вже пройшло у забігах за чудовим і ідеальним)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:25

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Если пойдем по пути Южной Кореи - скоро будет возможность продать за 700.

Через 50 років ви ще захочете щось продавати? :P

п.с. є ще приклад Донецька, завжди є два напрямки на дорозі///

Жаль что вы совсем не верите в Украину и ее светлое будущее.

ну, из Вены всегда будущее выглядит светлее и безоблачней
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:26

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.



по самым оптимистичным прогнозам, нас примут в ЕС не ранее 2027-2029 года
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:29

  Genie написав:
  airmax78 написав:
  baraka написав:
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.



по самым оптимистичным прогнозам, нас примут в ЕС не ранее 2027-2029 года

Южную Корею вообще никогда не примут в ЕС - это мало на что влияет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:30

  Frant написав:.
Об,яви неадекватів малоінформативні.

Ви не вірете, що можна вбухати 300 кіло грошей в 80 метрів?
Легенько! А плюс навар...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:31

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  somilitark написав:Через 50 років ви ще захочете щось продавати? :P

п.с. є ще приклад Донецька, завжди є два напрямки на дорозі///

Жаль что вы совсем не верите в Украину и ее светлое будущее.

ну, из Вены всегда будущее выглядит светлее и безоблачней

Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:33

  airmax78 написав:

по самым оптимистичным прогнозам, нас примут в ЕС не ранее 2027-2029 года

Южную Корею вообще никогда не примут в ЕС - это мало на что влияет.[/quote]

но мы не Южная Корея, и видим последствия нашего 30-летнего пути вникуда, нам без ЕС и НАТО нельзя. Нам кроме 700 млрд. + на восстановление и реформ еще несколько десятков тысяч проверяющих нужно
Genie
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:34

  somilitark написав:Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му.
В 1999 приятель купив 2к "сталінку" біля метро за 15 000 дол.

Тому принцип "квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - обов.язково реалізується. Найближчим часом.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:35

  somilitark написав:
  Frant написав:.
Об,яви неадекватів малоінформативні.

Ви не вірете, що можна вбухати 300 кіло грошей в 80 метрів?
Легенько! А плюс навар...

Вірю.
Ціна 175 000 дол - явно завищена, за ту об,яву.
Знову ж, темний фон - мені не подобається.
Я навіть 100 000 не дав би.

https://ua.m2bomber.com/obj/958443542/v ... galaktikaa
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 лип, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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