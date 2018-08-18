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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10055100561005710058>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 70
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
21%
15
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:36

Тут не учитывают еще один важный момент. Сколько всего было куплено\построено в КРЕДИТ под идею "будетдорожать". Сейчас к этим господам предьявили то что на трейдерском языке называется - Маржин Колл.

С июля проценты+штрафы опять затикали. А значит прощать их никто не собирается. А значит долго сидеть в своих золотых человейниках, построенные\купленные на чужие деньги, покупать джинсу и рассказывать басни о ценообразовании уже не получится. Иначе банк вышвырнет из квартиры\стройки.

Простить кредиты (то-есть напечатать денег и решить проблему за счет всех налогоплательщиков) вариант еще хуже, не забываем что цены на стройку привязаны к гривне. В 2015 они опускались до 300-400$/м в Киеве. Тогда цену своего бетона можно будет поделить на 4 от текущей цены.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 07 лип, 2022 12:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:38

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Если пойдем по пути Южной Кореи - скоро будет возможность продать за 700.

Через 50 років ви ще захочете щось продавати? :P

п.с. є ще приклад Донецька, завжди є два напрямки на дорозі///

Жаль что вы совсем не верите в Украину и ее светлое будущее.

Из Вены будущее Украины наверное видится совсем по другому...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:39

  airmax78 написав:..
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.

Предлагаю подумать о будущем когда тучи разойдутся. Сейчас расклад не очень - гибнут люди. В большинстве это как раз те, которые должны были выйти на пик экономической эффективности через пару лет или достигли такового.
Конца края пока не видно
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:42

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.

Предлагаю подумать о будущем когда тучи разойдутся. Сейчас расклад не очень - гибнут люди. В большинстве это как раз те, которые должны были выйти на пик экономической эффективности через пару лет или достигли такового.
Конца края пока не видно

Погоджуюсь.
Тому ціни Донецька - для Києва в самий раз.
20 000 - 25 000 за ширпотреб, 50 000 за новобуд з євроремонтом.
100 000 - це повинно бути щось фантастичне, в центрі і супер пупер ремонтом.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 лип, 2022 12:43, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:42

  BIGor написав:
  zerocool написав:Але чому ви не бачите очевидно позитивного сальдо населення(в т.ч. за рахунок міграції з ще більш збіднілих країн) після закінчення війни, вступу до НАТО та початку відновлення економіки – для мене загадка. Світ, і особливо Європа, швидше за все, будуть зовсім іншими вже через п'ять років, тим більше через десять.

Дуже смішно, до війни вже був мінус 11 млн. осіб, а після війни всі попруть в Україну? .
попруть
з Бангладеш, з Руанди,.....
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:02

  flysoulfly написав:
  BIGor написав:
  zerocool написав:Але чому ви не бачите очевидно позитивного сальдо населення(в т.ч. за рахунок міграції з ще більш збіднілих країн) після закінчення війни, вступу до НАТО та початку відновлення економіки – для мене загадка. Світ, і особливо Європа, швидше за все, будуть зовсім іншими вже через п'ять років, тим більше через десять.

Дуже смішно, до війни вже був мінус 11 млн. осіб, а після війни всі попруть в Україну? .
попруть
з Бангладеш, з Руанди,.....

Бангладеш - нормальна країна, нащо їм втрачати і іхати в гіршу країну?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:08

  BIGor написав:
  flysoulfly написав:
  zerocool написав:Але чому ви не бачите очевидно позитивного сальдо населення(в т.ч. за рахунок міграції з ще більш збіднілих країн) після закінчення війни, вступу до НАТО та початку відновлення економіки – для мене загадка. Світ, і особливо Європа, швидше за все, будуть зовсім іншими вже через п'ять років, тим більше через десять.
Дуже смішно, до війни вже був мінус 11 млн. осіб, а після війни всі попруть в Україну?
попруть
з Бангладеш, з Руанди,.....

Бангладеш - нормальна країна, нащо їм втрачати і іхати в гіршу країну?
кхм..
там у них в країні на той час вже ніде плюнути буде
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:11

  flysoulfly написав:..
там у них в країні на той час вже ніде плюнути буде

они не знают что такое отопление, че они сюда припрутся?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:14

  sequence написав:
  flysoulfly написав:..
там у них в країні на той час вже ніде плюнути буде

они не знают что такое отопление, че они сюда припрутся?
а куда их еще пустят в таких количествах?

мож реально климат в мире будет жарче.
Приедут 100млн, построят себе тут новую Родину. АллахАкбар и вот это вот всё.
Единственные, может быть, реальные будущие покупатели дорогой недвиги тут.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 07 лип, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:23

  flysoulfly написав:..а куда их еще пустят?
мож реально климат в мире будет жарче.
Приедут 100млн, построят себе тут новую Родину. АллахАкбар и вот это вот всё

для этих целей есть сирия, ирак и прочие аллахакбарии.
не понимаю только причем тут индонезия и деньги? они там неприхотливые. модные МОПы не оценят
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