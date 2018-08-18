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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 лип, 2022 12:36
Тут не учитывают еще один важный момент. Сколько всего было куплено\построено в КРЕДИТ под идею "будетдорожать". Сейчас к этим господам предьявили то что на трейдерском языке называется - Маржин Колл.
С июля проценты+штрафы опять затикали. А значит прощать их никто не собирается. А значит долго сидеть в своих золотых человейниках, построенные\купленные на чужие деньги, покупать джинсу и рассказывать басни о ценообразовании уже не получится. Иначе банк вышвырнет из квартиры\стройки.
Простить кредиты (то-есть напечатать денег и решить проблему за счет всех налогоплательщиков) вариант еще хуже, не забываем что цены на стройку привязаны к гривне. В 2015 они опускались до 300-400$/м в Киеве. Тогда цену своего бетона можно будет поделить на 4 от текущей цены.
Востаннє редагувалось Moneta
в Чет 07 лип, 2022 12:44, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 12:38
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Если пойдем по пути Южной Кореи - скоро будет возможность продать за 700.
Через 50 років ви ще захочете щось продавати?
п.с. є ще приклад Донецька, завжди є два напрямки на дорозі///
Жаль что вы совсем не верите в Украину и ее светлое будущее.
Из Вены будущее Украины наверное видится совсем по другому...
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BIGor
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Додано: Чет 07 лип, 2022 12:39
airmax78 написав:
..
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
Предлагаю подумать о будущем когда тучи разойдутся. Сейчас расклад не очень - гибнут люди. В большинстве это как раз те, которые должны были выйти на пик экономической эффективности через пару лет или достигли такового.
Конца края пока не видно
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Додано: Чет 07 лип, 2022 12:42
sequence написав: airmax78 написав:
..
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
Предлагаю подумать о будущем когда тучи разойдутся. Сейчас расклад не очень - гибнут люди. В большинстве это как раз те, которые должны были выйти на пик экономической эффективности через пару лет или достигли такового.
Конца края пока не видно
Погоджуюсь.
Тому ціни Донецька - для Києва в самий раз.
20 000 - 25 000 за ширпотреб, 50 000 за новобуд з євроремонтом.
100 000 - це повинно бути щось фантастичне, в центрі і супер пупер ремонтом.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 07 лип, 2022 12:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 12:42
BIGor написав: zerocool написав:
Але чому ви не бачите очевидно позитивного сальдо населення(в т.ч. за рахунок міграції з ще більш збіднілих країн) після закінчення війни, вступу до НАТО та початку відновлення економіки – для мене загадка. Світ, і особливо Європа, швидше за все, будуть зовсім іншими вже через п'ять років, тим більше через десять.
Дуже смішно, до війни вже був мінус 11 млн. осіб, а після війни всі попруть в Україну? .
попруть
з Бангладеш, з Руанди,.....
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Додано: Чет 07 лип, 2022 13:02
flysoulfly написав: BIGor написав: zerocool написав:
Але чому ви не бачите очевидно позитивного сальдо населення(в т.ч. за рахунок міграції з ще більш збіднілих країн) після закінчення війни, вступу до НАТО та початку відновлення економіки – для мене загадка. Світ, і особливо Європа, швидше за все, будуть зовсім іншими вже через п'ять років, тим більше через десять.
Дуже смішно, до війни вже був мінус 11 млн. осіб, а після війни всі попруть в Україну? .
попруть
з Бангладеш, з Руанди,.....
Бангладеш - нормальна країна, нащо їм втрачати і іхати в гіршу країну?
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Додано: Чет 07 лип, 2022 13:08
BIGor написав: flysoulfly написав: zerocool написав:
Але чому ви не бачите очевидно позитивного сальдо населення(в т.ч. за рахунок міграції з ще більш збіднілих країн) після закінчення війни, вступу до НАТО та початку відновлення економіки – для мене загадка. Світ, і особливо Європа, швидше за все, будуть зовсім іншими вже через п'ять років, тим більше через десять.
Дуже смішно, до війни вже був мінус 11 млн. осіб, а після війни всі попруть в Україну?
попруть
з Бангладеш, з Руанди,.....
Бангладеш - нормальна країна, нащо їм втрачати і іхати в гіршу країну?
кхм..
там у них в країні на той час вже ніде плюнути буде
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Додано: Чет 07 лип, 2022 13:11
flysoulfly написав:
..
там у них в країні на той час вже ніде плюнути буде
они не знают что такое отопление, че они сюда припрутся?
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Додано: Чет 07 лип, 2022 13:14
sequence написав: flysoulfly написав:
..
там у них в країні на той час вже ніде плюнути буде
они не знают что такое отопление, че они сюда припрутся?
а куда их еще пустят в таких количествах?
мож реально климат в мире будет жарче.
Приедут 100млн, построят себе тут новую Родину. АллахАкбар и вот это вот всё.
Единственные, может быть, реальные будущие покупатели дорогой недвиги тут.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 07 лип, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 13:23
flysoulfly написав:
..а куда их еще пустят?
мож реально климат в мире будет жарче.
Приедут 100млн, построят себе тут новую Родину. АллахАкбар и вот это вот всё
для этих целей есть сирия, ирак и прочие аллахакбарии.
не понимаю только причем тут индонезия и деньги? они там неприхотливые. модные МОПы не оценят
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