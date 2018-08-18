Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flysoulfly написав:в сириях и прочих будет +50 в тени.
в Киеве на тот момент не меньше
Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд максимальна температура повітря 6 липня у Києві досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9», – йдеться в повідомленні. https://glavcom.ua/kyiv/news/sinoptiki- ... 58854.html
airmax78 написав:.. Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
Предлагаю подумать о будущем когда тучи разойдутся. Сейчас расклад не очень - гибнут люди. В большинстве это как раз те, которые должны были выйти на пик экономической эффективности через пару лет или достигли такового. Конца края пока не видно
Если сейчас не думать о будущем Украины (на самом деле уже действовать надо) - то все эти страшные жертвы - зря. Если мы опять все проипем, если в стране после войны все вернется на круги своя - это будет приговор.