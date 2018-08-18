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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1005610057100581005910060>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 71
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
23%
16
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:24

  sequence написав:
  flysoulfly написав:..а куда их еще пустят?
мож реально климат в мире будет жарче.
Приедут 100млн, построят себе тут новую Родину. АллахАкбар и вот это вот всё

для этих целей есть сирия, ирак и прочие аллахакбарии.
не понимаю только причем тут индонезия и деньги? они там неприхотливые. модные МОПы не оценят
в сириях и прочих будет +50 в тени.

это они там неприхотливые :) Киев всех меняет.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:32

  flysoulfly написав:в сириях и прочих будет +50 в тени.
в Киеве на тот момент не меньше
Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд
максимальна температура повітря 6 липня у Києві досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9», – йдеться в повідомленні.
https://glavcom.ua/kyiv/news/sinoptiki- ... 58854.html
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:37

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.

Предлагаю подумать о будущем когда тучи разойдутся. Сейчас расклад не очень - гибнут люди. В большинстве это как раз те, которые должны были выйти на пик экономической эффективности через пару лет или достигли такового.
Конца края пока не видно

Если сейчас не думать о будущем Украины (на самом деле уже действовать надо) - то все эти страшные жертвы - зря. Если мы опять все проипем, если в стране после войны все вернется на круги своя - это будет приговор.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:53

  Frant написав:
  airmax78 написав:Если сейчас не думать о будущем Украины (на самом деле уже действовать надо) - то все эти страшные жертвы - зря. Если мы опять все проипем, если в стране после войны все вернется на круги своя - это будет приговор.

Потрібно міняти їліту, що абсолютно нереально. Бидлоту можна перевиховати лише тюрмою і конфіскаціями. Проте сама вона себе не буде обмежувати в апетитах.

Тому заспокойтесь і продавайте свій МОП з скритим плінтусом, за скільки дають.

Пропонують 300К покищо. Але мені здається що то панік-сейл ціна. Все ж таки хочу 400К + 60К за 2 машиномісця.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:55

  vikapavl написав:airmax78 я думаю, каждый должен позаботиться о себе и своей семье. а про будущее страны - это привычка соседей так думать. страдать, но чтоб %стране% было хорошо )))

Если бы так все думали - над ВРУ бы уже развевался флаг с двухголовой курицей.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:55

  BIGor написав:Бангладеш - нормальна країна, нащо їм втрачати і іхати в гіршу країну?

Ліл, ви взагалі були у Бангладеші? Уявляєте, що відбувається зараз в Індії в тих районах, де температура стрибає до +55? Або нинішню ситуацію в Шрі-Ланці (країні, що колись була багатша за Україну за ВВП на душу)?

В азіатському регіоні відбуватимуться тектонічні зміни в найближчі 10 років, і нам теж потрібно до цього готуватися.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:58

  Frant написав: за ціною євроремонта

Ого, є люди, які все ще вживають совкове "євроремонт" у 2022 році. :|
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:03

  zerocool написав:
  Frant написав: за ціною євроремонта

Ого, є люди, які все ще вживають совкове "євроремонт" у 2022 році. :|
це ж цитата класика.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:04

  zerocool написав:
  Frant написав: за ціною євроремонта

Ого, є люди, які все ще вживають совкове "євроремонт" у 2022 році. :|

у этих людей мозги перестали работать в 90х. Я забыл уже что это слово значит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:08

  airmax78 написав:Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.

Ну план дій щодо вступу до ЄС уже дали, і взагалі статус кандидата – це сигнал надпотужний та однозначний, пропетляти на інші стільці вже не вийде.

А взагалі я ще з 2014 року говорив, що розвалом дотаційних ахмето-шахт та стародавніх підприємств минулого століття раша видала нам величезний подарунок, ну якщо своєї Тетчер з яйцями не з'явилося.
Вся проблема невеликого ВВП України та слабкого його зростання полягала саме в низькій додатковій вартості економіки, ну не піднімеш багато на сталі, зерні та перекачуванні газу. Звідси, до речі, з'явилися і всі олігархи, і більша частина корупції.

Тепер доведеться будувати сучасну та ефективну економіку, вже без варіантів, ми зараз Польща перед реформами, і до речі тому найжорсткіше - ще попереду.
zerocool
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