Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flysoulfly написав:в сириях и прочих будет +50 в тени.
в Киеве на тот момент не меньше
Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд максимальна температура повітря 6 липня у Києві досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9», – йдеться в повідомленні. https://glavcom.ua/kyiv/news/sinoptiki- ... 58854.html
airmax78 написав:.. Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
Предлагаю подумать о будущем когда тучи разойдутся. Сейчас расклад не очень - гибнут люди. В большинстве это как раз те, которые должны были выйти на пик экономической эффективности через пару лет или достигли такового. Конца края пока не видно
Если сейчас не думать о будущем Украины (на самом деле уже действовать надо) - то все эти страшные жертвы - зря. Если мы опять все проипем, если в стране после войны все вернется на круги своя - это будет приговор.
airmax78 написав:Если сейчас не думать о будущем Украины (на самом деле уже действовать надо) - то все эти страшные жертвы - зря. Если мы опять все проипем, если в стране после войны все вернется на круги своя - это будет приговор.
Потрібно міняти їліту, що абсолютно нереально. Бидлоту можна перевиховати лише тюрмою і конфіскаціями. Проте сама вона себе не буде обмежувати в апетитах.
Тому заспокойтесь і продавайте свій МОП з скритим плінтусом, за скільки дають.
Пропонують 300К покищо. Але мені здається що то панік-сейл ціна. Все ж таки хочу 400К + 60К за 2 машиномісця.
BIGor написав:Бангладеш - нормальна країна, нащо їм втрачати і іхати в гіршу країну?
Ліл, ви взагалі були у Бангладеші? Уявляєте, що відбувається зараз в Індії в тих районах, де температура стрибає до +55? Або нинішню ситуацію в Шрі-Ланці (країні, що колись була багатша за Україну за ВВП на душу)?
В азіатському регіоні відбуватимуться тектонічні зміни в найближчі 10 років, і нам теж потрібно до цього готуватися.
airmax78 написав:Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.
Ну план дій щодо вступу до ЄС уже дали, і взагалі статус кандидата – це сигнал надпотужний та однозначний, пропетляти на інші стільці вже не вийде.
А взагалі я ще з 2014 року говорив, що розвалом дотаційних ахмето-шахт та стародавніх підприємств минулого століття раша видала нам величезний подарунок, ну якщо своєї Тетчер з яйцями не з'явилося. Вся проблема невеликого ВВП України та слабкого його зростання полягала саме в низькій додатковій вартості економіки, ну не піднімеш багато на сталі, зерні та перекачуванні газу. Звідси, до речі, з'явилися і всі олігархи, і більша частина корупції.
Тепер доведеться будувати сучасну та ефективну економіку, вже без варіантів, ми зараз Польща перед реформами, і до речі тому найжорсткіше - ще попереду.