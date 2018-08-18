Додано: Чет 07 лип, 2022 14:12

Frant написав: somilitark написав: Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му. Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му. В 1999 приятель купив 2к "сталінку" біля метро за 15 000 дол.



Тому принцип "квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - обов.язково реалізується. Найближчим часом. В 1999 приятель купив 2к "сталінку" біля метро за 15 000 дол.Тому принцип "квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - обов.язково реалізується. Найближчим часом.

Ну ремонт тоже легко может на 1-1.5куе за метр при желании и без прибабахов практически затянутьДостаточно просто не ходить смотреть акционный товар в Эпике и нанять дизайнера с архитектором и прорабом в разных лицах, можно даже последнего НЕ ВОРА. У меня к примеру лестница в 2004м стоила как раз 15куе, у соседа в 2007м брендовая от макаронников - 50куе, а если венецианка, мрамор, гранит, мозаика от Кавалли, 3метровое остекление в пол на алюминиевом профиле с атермальными и односторонне прозрачными пакетами с 4мя стёклами как на Аляске…Такое даже в нашем Каскаде соседи Ермолаева позволили себе и не при Юще.А цены 99го года - так тогда на руках было у народа 10-15млрд к примеру, и зарплата в 300уе в Днепре была пездец какая огромная, за 92й год промолчу, тогда наверно за цену нового джипа можно было стояк в сталинке выкупить если б тогда было это технически возможно, и как вообще можно сравнивать 92й и 22й годы, сейчас по мусорникам 2/3 населения не лазят и такого дикого скачка роста накоплений у нуворишей и мутнокрутяков не будет априори.Так что цена на 01.01.24 на тот же готовый с ремонтом объект в Джеке или ТТ, ну или Г9а или доме со звездой может быть как цена ремонта, так и два раза от неё в любую сторону.Время покажетКак и курс и рост или падение гривневых зарплат