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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лип, 2022 14:09
airmax78 написав: vikapavl написав:airmax78
я думаю, каждый должен позаботиться о себе и своей семье. а про будущее страны - это привычка соседей так думать. страдать, но чтоб %стране% было хорошо )))
Если бы так все думали - над ВРУ бы уже развевался флаг с двухголовой курицей.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:12
zerocool написав: airmax78 написав:
Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.
Ну план дій щодо вступу до ЄС уже дали, і взагалі статус кандидата – це сигнал надпотужний та однозначний, пропетляти на інші стільці вже не вийде.
А взагалі я ще з 2014 року говорив, що розвалом дотаційних ахмето-шахт та стародавніх підприємств минулого століття раша видала нам величезний подарунок, ну якщо своєї Тетчер з яйцями не з'явилося.
Вся проблема невеликого ВВП України та слабкого його зростання полягала саме в низькій додатковій вартості економіки, ну не піднімеш багато на сталі, зерні та перекачуванні газу. Звідси, до речі, з'явилися і всі олігархи, і більша частина корупції.
Тепер доведеться будувати сучасну та ефективну економіку, вже без варіантів, ми зараз Польща перед реформами, і до речі тому найжорсткіше - ще попереду.
Польша почала в 1989, тобто нам треба ще 30 років?
в 2052 році заживем вже нормально? Я щось не хочу чекати стільки.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:12
Frant написав: somilitark написав:
Фундамент зараз для економіки це ще дуже добре, якщо ми зараз в 2000-му році. Може ми в 92-му.
В 1999 приятель купив 2к "сталінку" біля метро за 15 000 дол.
Тому принцип "квартира з євроремонтом за ціною євроремонта" - обов.язково реалізується. Найближчим часом.
Ну ремонт тоже легко может на 1-1.5куе за метр при желании и без прибабахов практически затянуть
Достаточно просто не ходить смотреть акционный товар в Эпике и нанять дизайнера с архитектором и прорабом в разных лицах, можно даже последнего НЕ ВОРА. У меня к примеру лестница в 2004м стоила как раз 15куе, у соседа в 2007м брендовая от макаронников - 50куе, а если венецианка, мрамор, гранит, мозаика от Кавалли, 3метровое остекление в пол на алюминиевом профиле с атермальными и односторонне прозрачными пакетами с 4мя стёклами как на Аляске…Такое даже в нашем Каскаде соседи Ермолаева позволили себе и не при Юще.
А цены 99го года - так тогда на руках было у народа 10-15млрд к примеру, и зарплата в 300уе в Днепре была пездец какая огромная, за 92й год промолчу, тогда наверно за цену нового джипа можно было стояк в сталинке выкупить если б тогда было это технически возможно, и как вообще можно сравнивать 92й и 22й годы, сейчас по мусорникам 2/3 населения не лазят и такого дикого скачка роста накоплений у нуворишей и мутнокрутяков не будет априори.
Так что цена на 01.01.24 на тот же готовый с ремонтом объект в Джеке или ТТ, ну или Г9а или доме со звездой может быть как цена ремонта, так и два раза от неё в любую сторону.
Время покажет
Как и курс и рост или падение гривневых зарплат
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:23
airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав:
Если сейчас не думать о будущем Украины (на самом деле уже действовать надо) - то все эти страшные жертвы - зря. Если мы опять все проипем, если в стране после войны все вернется на круги своя - это будет приговор.
Потрібно міняти їліту, що абсолютно нереально. Бидлоту можна перевиховати лише тюрмою і конфіскаціями. Проте сама вона себе не буде обмежувати в апетитах.
пи
Тому заспокойтесь і продавайте свій МОП з скритим плінтусом, за скільки дають.
Пропонують 300К покищо. Але мені здається що то панік-сейл ціна. Все ж таки хочу 400К + 60К за 2 машиномісця.
За квартиру 3 Кирпича никак не прокомментирую, сам так хотел выйти , да не сложилось при ВФ, но у нас в Дельмаре машиноместа пытались на этот НГ пхать по 35куе особо одарённые продаваны
Реально максимум что слышал - брали 5,5*3м без розеток и счётчиков на каждое паркоместо, но с мойкой высокого давления общей в подвале за 18куе в январе, сейчас может богатые лисичанцы и краматорцы и 20ть бы отдали за возможность убрать с улицы свой AMG GLS 63, но вроде в продаже по реальной цене ничего нет.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:27
airmax78 написав: sequence написав:
ну, из Вены всегда будущее выглядит светлее и безоблачней
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
Морально проще потому что не видно безработицу. В Украине у моего брата бизнес восстановился к 80% оборота, а вот из круга общения 5 хороших друзей сидят без работы. Соотношение 1 к 5, общение с военными которые начали озвучивать сколько жертв которых они лично знали, морально убивает даже тех у кого всё ок. Уволить 20-30% чиновников большого ума не надо, а вот запустить риск-менеджмент по перенаправлению економической занятости населения гораздо сложнее... Пока мы пошли путем увольнять - не строить.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:32
stm написав:
.. Пока мы пошли путем увольнять - не строить.
да, с работой плохо, кроме войны, это главная проблема пока.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:49
BIGor написав:
Польша почала в 1989, тобто нам треба ще 30 років?
в 2052 році заживем вже нормально? Я щось не хочу чекати стільки.
В Польщі за 18 років відбувся приріст ВВП у 9 (дев'ять) разів. У нас цілком є шанс вирости, наприклад, на 500% за 10-15 років.
да, с работой плохо, кроме войны, это главная проблема пока.
Це не окрім - це прямий наслідок, пряміше нікуди.
Потреби у людей менше не стали, просто весь бізнес утиснувся, економить і чекає на кінець війни. Можливо, не дочекається і багатьом доведеться набирати обертів раніше, з усіма супутніми ризиками.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:52
Vlad442 написав: Frant написав:
Орендні ціни чітко корелюють з цінами на нерухомість.
Не може оренда дорожчати, а житло дешевшати. Такі процеси можуть відбуватись лише в головах деяких простаків, які погано вчились у школі.
Стадії як ведуть себе оренда та продаж під час кризи.
1 Номінальні ціни житла ще високі (але продати по тим цінам неможливо), оренда впала відразу. Доходність на папірі знизилась.
2 Ціни впали до дна, оренда тримається. Доходність висче ніж за до кризисну. У людей нема грошей купувати, але є орендувати, нові накопичення тільки створюються.
3 Ціни пішли вгору, оренда теж, але набагато повільніше - доходність повертається до норми. Наприклад 18-21 ціни продажу зробили +50%, а оренда +20%.
+1
Влад, Вам надо учебник по лендлордству писать. Будет бестселлер.
Я серьезно.
Жаль, что Ваш опыт только работает для украинских реалий.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:54
airmax78 написав: Damien написав:
Яма цен во всех трех кризисах(1998,2008,2014) была всегда через 2-3 года. Даже если сейчас будет не так, то все будут думать все равно что будет такой же период времени до ямы. Просто из опыта. Кто его не имеет - ему подскажут старшие.
Если вы видели, что каждый год после осени наступает зима, то вы вряд ли поверите, что в этом году после осени зима отменяется и сразу будет весна.
Что может заставить человека покупать сейчас или через год? Тем более при такой дешевой аренде.
Проблема в том, что мы еще никогда в своей жизни с ситуацией, подобной сегодняшней, не сталкивались. Поэтому строить прогнозы основываясь на пердыдущем опыте - бесполезное занятие - он не релевантен ситуации.
Вы думаете, в следующий раз ППЦ будет круче?
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:55
stm написав: airmax78 написав: sequence написав:
ну, из Вены всегда будущее выглядит светлее и безоблачней
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
Морально проще потому что не видно безработицу. В Украине у моего брата бизнес восстановился к 80% оборота, а вот из круга общения 5 хороших друзей сидят без работы. Соотношение 1 к 5, общение с военными которые начали озвучивать сколько жертв которых они лично знали, морально убивает даже тех у кого всё ок. Уволить 20-30% чиновников большого ума не надо, а вот запустить риск-менеджмент по перенаправлению економической занятости населения гораздо сложнее... Пока мы пошли путем увольнять - не строить.
Укро-бидло-їліта за 30 років проїпала майже все, що могла.
Особливо зелені клоуни, які 2,5 років ніфіга не готувались до війни. Бувші трієшники, тупі уроти, які здатні лише грати хрєном на роялі і "домовлятись посередині".
Проте сотні млрд. доларів за 30 років були вивезені за кордон і трансформувались у нерухомість Великобританії, Америки, Ізраїлю, дороженні яхти, люксові автомобілі і т.п..Готуйтесь, панове, жити в новій реальності.
Вона вам не сподобається, але вибору немає.
Вибір був зроблений в 2019.
zerocool написав:
У нас цілком є шанс вирости
жодного шансу.
Нуль.
Zero.
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