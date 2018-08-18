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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10057100581005910060

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.4 5 71
1. Не вище 500
14%
10
2. 501 - 700
20%
14
3. 701 - 900
23%
16
4. 901 - 1000
21%
15
5. 1001 - 1200
14%
10
6. 1201 - 1500
3%
2
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:29

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.


о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.


Кто-то писал, что Зе сольет Украину раше сразу после инаугурации, но этого не произошло. Потом, что угробит экономику, но в 2021 у Украины рекордный ВВП за все годы независимости. Когда началась война, что он свалит, но "Президент тут".
Сейчас, конечно, из Вены очень хорошо видно, что кто угодно лучше справится со всем на свете. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:39

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:Жаль что вы совсем не верите в Украину и ее светлое будущее.

ну, из Вены всегда будущее выглядит светлее и безоблачней

Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.


Стесняюсь спросить, а вырученные 500+куе от неизбежной продажи прелесци вы с нерущимой верой в Украину тут-же отнесете в ОП Первого в киевский котлован, я так понимаю.
Или вдруг какой-то другой сценарий? Это будет полнейшая неожиданность для всех.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:41

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  baraka написав:о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?

Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.


Кто-то писал, что Зе сольет Украину раше сразу после инаугурации, но этого не произошло. Потом, что угробит экономику, но в 2021 у Украины рекордный ВВП за все годы независимости. Когда началась война, что он свалит, но "Президент тут".
Сейчас, конечно, из Вены очень хорошо видно, что кто угодно лучше справится со всем на свете. :mrgreen:

Ну все-таки видно чуть по-лучше чем из-за океана. Все-таки, не смотря на местоположение, работать я продолжаю с украинскими клиентами.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:43

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: ну, из Вены всегда будущее выглядит светлее и безоблачней

Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.


Стесняюсь спросить, а вырученные 500+куе от неизбежной продажи прелесци вы с нерущимой верой в Украину тут-же отнесете в ОП Первого в киевский котлован, я так понимаю.
Или вдруг какой-то другой сценарий? Это будет полнейшая неожиданность для всех.

Еще не решил. Если у Первого будет что-то интересное - то почему нет? Для покупки за бугром эти деньги не нужны - тут импотека есть.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:52

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.


Стесняюсь спросить, а вырученные 500+куе от неизбежной продажи прелесци вы с нерущимой верой в Украину тут-же отнесете в ОП Первого в киевский котлован, я так понимаю.
Или вдруг какой-то другой сценарий? Это будет полнейшая неожиданность для всех.

Еще не решил. Если у Первого будет что-то интересное - то почему нет? Для покупки за бугром эти деньги не нужны - тут импотека есть.


Ну и отлично.
Тогда снимайте со столба свое объявление.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:19

  zerocool написав:
  BIGor написав:Польша почала в 1989, тобто нам треба ще 30 років? :shock: в 2052 році заживем вже нормально? Я щось не хочу чекати стільки.

В Польщі за 18 років відбувся приріст ВВП у 9 (дев'ять) разів. У нас цілком є шанс вирости, наприклад, на 500% за 10-15 років.

да, с работой плохо, кроме войны, это главная проблема пока.

Це не окрім - це прямий наслідок, пряміше нікуди.
Потреби у людей менше не стали, просто весь бізнес утиснувся, економить і чекає на кінець війни. Можливо, не дочекається і багатьом доведеться набирати обертів раніше, з усіма супутніми ризиками.

Продолжая вчерашнюю (потертую) тему: многие в бизнесе ждут от государства гарантий хотя бы "не машания". Пока же оно (государство) дает невербальные сигналы "да пофиг нам на ваши бизнесы -- нам пушечное сырье нужно!"...
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