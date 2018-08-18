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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:29
airmax78 написав: baraka написав: airmax78 написав:
Нет. Совершенно не все как всегда. Это абсолютно новая ситуация с непредсказуемыми последствиями. Большое количество новых переменных, большое количество новых рисков, угроз и, в то же время, возможностей.
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.
Кто-то писал, что Зе сольет Украину раше сразу после инаугурации, но этого не произошло. Потом, что угробит экономику, но в 2021 у Украины рекордный ВВП за все годы независимости. Когда началась война, что он свалит, но "Президент тут".
Сейчас, конечно, из Вены очень хорошо видно, что кто угодно лучше справится со всем на свете.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:39
airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав:
Жаль что вы совсем не верите в Украину и ее светлое будущее.
ну, из Вены всегда будущее выглядит светлее и безоблачней
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
Стесняюсь спросить, а вырученные 500+куе от неизбежной продажи прелесци вы с нерущимой верой в Украину тут-же отнесете в ОП Первого в киевский котлован, я так понимаю.
Или вдруг какой-то другой сценарий? Это будет полнейшая неожиданность для всех.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:41
rjkz написав: airmax78 написав: baraka написав:
о, а можно подробнее про возможности (которые мы, как обычно, проср%м) ?
Это наш шанс построить современную, высокотехнологичную, энергоэффективную экономику. Стать такой себе "Южной Кореей". С нашим правительством - шанс этот микроскопический. Но он есть. До войны он отсутствовал полностью.
Кто-то писал, что Зе сольет Украину раше сразу после инаугурации, но этого не произошло. Потом, что угробит экономику, но в 2021 у Украины рекордный ВВП за все годы независимости. Когда началась война, что он свалит, но "Президент тут".
Сейчас, конечно, из Вены очень хорошо видно, что кто угодно лучше справится со всем на свете.
Ну все-таки видно чуть по-лучше чем из-за океана. Все-таки, не смотря на местоположение, работать я продолжаю с украинскими клиентами.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:43
rjkz написав: airmax78 написав: sequence написав:
ну, из Вены всегда будущее выглядит светлее и безоблачней
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
Стесняюсь спросить, а вырученные 500+куе от неизбежной продажи прелесци вы с нерущимой верой в Украину тут-же отнесете в ОП Первого в киевский котлован, я так понимаю.
Или вдруг какой-то другой сценарий? Это будет полнейшая неожиданность для всех.
Еще не решил. Если у Первого будет что-то интересное - то почему нет? Для покупки за бугром эти деньги не нужны - тут импотека есть.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:52
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Да, здесь, конечно, нет этого ощущения что все вокруг рушится (и в прямом и в переносном смысле). Поэтому думать о будущем Украины здесь морально проще.
Стесняюсь спросить, а вырученные 500+куе от неизбежной продажи прелесци вы с нерущимой верой в Украину тут-же отнесете в ОП Первого в киевский котлован, я так понимаю.
Или вдруг какой-то другой сценарий? Это будет полнейшая неожиданность для всех.
Еще не решил. Если у Первого будет что-то интересное - то почему нет? Для покупки за бугром эти деньги не нужны - тут импотека есть.
Ну и отлично.
Тогда снимайте со столба свое объявление.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 16:19
zerocool написав: BIGor написав:
Польша почала в 1989, тобто нам треба ще 30 років?
в 2052 році заживем вже нормально? Я щось не хочу чекати стільки.
В Польщі за 18 років відбувся приріст ВВП у 9 (дев'ять) разів. У нас цілком є шанс вирости, наприклад, на 500% за 10-15 років.
да, с работой плохо, кроме войны, это главная проблема пока.
Це не окрім - це прямий наслідок, пряміше нікуди.
Потреби у людей менше не стали, просто весь бізнес утиснувся, економить і чекає на кінець війни
. Можливо, не дочекається і багатьом доведеться набирати обертів раніше, з усіма супутніми ризиками.
Продолжая вчерашнюю (потертую) тему: многие в бизнесе ждут от государства гарантий хотя бы "не машания". Пока же оно (государство) дает невербальные сигналы "да пофиг нам на ваши бизнесы -- нам пушечное сырье нужно!"...
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Додано: Чет 07 лип, 2022 17:01
rjkz написав:
Стесняюсь спросить, а вырученные 500+куе от неизбежной продажи прелесци вы с нерущимой верой в Украину тут-же отнесете в ОП Первого в киевский котлован, я так понимаю.
Или вдруг какой-то другой сценарий? Это будет полнейшая неожиданность для всех.
Вывод Ейром 500 куе за ЯГ + 60 куе за 2 паркоместа из Украины будет гвоздем в гроб нашей экономики. Мало того что Максим обеспечивал долгое время около 10 высокооплачиваемых рабочих мест в Киеве. Это очень большой удар.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 17:10
airmax78 написав:
Для покупки за бугром эти деньги не нужны - тут импотека есть.
На первый взнос пойдет
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Додано: Чет 07 лип, 2022 17:57
BIGor написав: rjkz написав:
Стесняюсь спросить, а вырученные 500+куе от неизбежной продажи прелесци вы с нерущимой верой в Украину тут-же отнесете в ОП Первого в киевский котлован, я так понимаю.
Или вдруг какой-то другой сценарий? Это будет полнейшая неожиданность для всех.
Вывод Ейром 500 куе за ЯГ + 60 куе за 2 паркоместа из Украины будет гвоздем в гроб нашей экономики. Мало того что Максим обеспечивал долгое время около 10 высокооплачиваемых рабочих мест в Киеве. Это очень большой удар.
Часть из вырученых 650 куе однозначно будет реинвестирована в экономику Украины, что максимально смягчит удар. Рабочие места в Киеве обязуюсь поддерживать и впредь.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 17:59
fox767676 написав: airmax78 написав:
Для покупки за бугром эти деньги не нужны - тут импотека есть.
На первый взнос пойдет
Украинцам здесь дают ипотеку без первого взноса - понимают, что мы пострадали.
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